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Хэмилтон выиграл Гран-при России и запустил кубок в небо: видео, фото и все результаты Формулы-1 в Сочи

29 сентября, 16:59

За пять этапов до финиша чемпионата британец опережает Валттери Боттаса уже на 73 очка

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

На трассе "Сочи Автодром" завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришел его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Напомним, именно Леклер выиграл квалификацию Гран-при России, встав в один ряд с Шумахером.

Отметим, что Себастьян Феттель на старте гонки вышел в лидеры, однако после пит-стопа оказался позади напарника – Шарля Леклера. После пит-стопа на болиде Феттеля возникли проблемы, из-за чего он сошел. На трассе был объявлен режим вирутального пейс-кара, во время которого Хэмилтону удалось тактически переиграть Леклера.

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Эта победа позволила Льюису Хэмилтону увеличить преимущество в общем зачете над Валттери Боттасом до 73 очков. Третьим в чемпионате идет Шарль Леклер, чье отставание от Хэмилтона составляет 107 очков. Теоретические шансы на титул за пять гонок до конца продолжают сохранять пять гонщиков – помимо первой тройки, это Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.

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Как мы писали ранее, появились хорошие новости о здоровье Шумахера. Член медицинского персонала парижской клиники, куда был тайно доставлен легендарный немец, заявил: "Могу вас заверить – Михаэль в сознании".

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Формула-1 Льюис Хэмилтон Валттери Боттас

Источник: Championat.ru

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