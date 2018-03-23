Хэмилтон выиграл первую практику нового сезона Формулы-1
"Королевская гонка" стартовала в Австралии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике Гран-при Австралии.
В своей лучшей попытке 33-летний гонщик преодолел круг за одну минуту 24, 026 секунды. Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас (+0,551). Замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (+0,745) из "Ред Булл".
Гран-при Австралии. Первая практика:
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) -1:24.026
2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.551
3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.745
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.849
5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.969
6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.037
7. Ромен Грожан (Haas) +1.704
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.870
9. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.896
10. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.456
11. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.468
12. Сергей Сироткин (Williams) +2.510
13. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.557
14. Эстебан Окон (Force India) +2.579
15. Лэнс Стролл (Williams) +2.610
16. Серхио Перес (Force India) +2.741
17. Кевин Магнуссен (Haas) +3.009
18. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +3.719
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.938
20. Шарль Леклер (Sauber) +4.827.
Ранее мы сообщали, что пилот команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель назвал свой болид "Глорией".
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