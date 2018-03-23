Хэмилтон выиграл первую практику нового сезона Формулы-1

Сегодня, 11:53

"Королевская гонка" стартовала в Австралии

Фото AFP
Фото AFP

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике Гран-при Австралии.

В своей лучшей попытке 33-летний гонщик преодолел круг за одну минуту 24, 026 секунды. Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас (+0,551). Замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (+0,745) из "Ред Булл".

Гран-при Австралии. Первая практика:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) -1:24.026

2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.551

3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.745

4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.849

5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.969

6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.037

7. Ромен Грожан (Haas) +1.704

8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.870

9. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.896

10. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.456

11. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.468

12. Сергей Сироткин (Williams) +2.510

13. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.557

14. Эстебан Окон (Force India) +2.579

15. Лэнс Стролл (Williams) +2.610

16. Серхио Перес (Force India) +2.741

17. Кевин Магнуссен (Haas) +3.009

18. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +3.719

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.938

20. Шарль Леклер (Sauber) +4.827.

Ранее мы сообщали, что пилот команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель назвал свой болид "Глорией".
Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Австралии

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Источник:

Советский спорт

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