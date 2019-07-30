Михаэль Шумахер большинство побед добыл в "Феррари" / Фото: AFP

Хорошие новости о Шумахере: Михаэль смотрит гонки Формулы-1 https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/076/375/5d4076375b53a.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/076/375/5d4076375b53a.jpg 2019-07-30T19:54:36+03:00 Формула 1 Глава Жан Тодт FIA рассказал о состоянии легендарного гонщика

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о состоянии семикратного чемпиона мира в классе Формула-1 Михаэля Шумахера.

"Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но состояние Шумахера действительно улучшилось. Мы вместе с ним смотрим Формулу-1 в его доме в Швейцарии. Михаэль не сдается, он продолжает бороться. Шумахер в надежных руках, о нем хорошо заботятся. Очевидно, что наша дружба не может быть такой же, как раньше, потому что сейчас нет того общения. Но Михаэль вместе с семьей продолжает сражаться", – приводит слова Тодта Radio Montecarlo.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.

Семья ограничила количество новостей о состоянии пилота. Информация о нем появляется от источников, близких к родственникам Шумахера.

Опубликовано последнее интервью Михаэля Шумахера

Напомним, что ушел из жизни легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда:

Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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