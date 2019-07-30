Хорошие новости о Шумахере: Михаэль смотрит гонки Формулы-1

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о состоянии семикратного чемпиона мира в классе Формула-1 Михаэля Шумахера.
"Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но состояние Шумахера действительно улучшилось. Мы вместе с ним смотрим Формулу-1 в его доме в Швейцарии. Михаэль не сдается, он продолжает бороться. Шумахер в надежных руках, о нем хорошо заботятся.
Очевидно, что наша дружба не может быть такой же, как раньше, потому что сейчас нет того общения. Но Михаэль вместе с семьей продолжает сражаться", – приводит слова Тодта Radio Montecarlo.
В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.
Семья ограничила количество новостей о состоянии пилота. Информация о нем появляется от источников, близких к родственникам Шумахера.
Опубликовано последнее интервью Михаэля Шумахера
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