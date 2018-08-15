Хорошие новости о Шумахере: гонщика перевезут на виллу в Испанию

Сегодня, 14:55

Легендарный гонщик продолжит восстановление на Майорке, а это может означать прогресс в состоянии спортсмена

Михаэль Шумахер получил травму, катаясь на лыжах. С конца 2013 года нет ни одной его фотографии. Фото AFP
Михаэль Шумахер получил травму, катаясь на лыжах. С конца 2013 года нет ни одной его фотографии. Фото AFP

Семикратный чемпион мира в Формуле-1 Михаэль Шумахер продолжит восстановление в Испании. Как сообщает издание Le Figaro, немецкий спортсмен будет перевезен из своей виллы в Швейцарии на Майорку – там его жена Коринна купила дом, который ранее принадлежал президенту "Реала" Флорентино Пересу. Семья Шумахера считает, что на Майорке титулованный спортсмен сможет лучше восстановиться.

Вилла имеет жилую площадь 3 000 квадратных метров, разделенную на три дома: главный особняк и два меньших. Кроме того, вилла имеет два бассейна, тренажерный зал и вертолетную площадку.

Отметим, что новости о Михаэле Шумахере в последние годы поступают крайне редко, и такой переезд болельщики воспринимают с воодушевлением. Он может означать, что наметился какой-то прогресс в состоянии легендарного гонщика.

Напомним, что в декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Альпах, и ударился головой о камень. Из-за полученной травмы немецкий гонщик впал в кому, из которой, по сообщениями его семьи, начал выходить только в 2014 году. Однако этим официальные новости о здоровье чемпиона ограничиваются – неизвестно, в каком состоянии Шумахер находится сейчас. Мы попытали разобраться, что произошло за это время: Михаэль Шумахер – четыре года тишины или что случилось с легендой Формулы-1.

Ранее мы писали, что картодром Михаэля Шумахера закрывают из-за добычи угля. Попытка найти новое место для трассы ни к чему не привела.
гонщик, Михаэль Шумахер

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Сегодня|Спорт

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