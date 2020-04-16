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Игрок "Реала" "сразится" с лучшими гонщиками Формулы-1 в Гран При Китая

16 апреля, 21:34

Максим Перепелица

Тибо Куртуа примет участие в виртуальной гонке, которая пройдет 16 апреля

Формула 1 проводит виртуальные Гран-при в дни, когда должны были состояться перенесенные или отмененные этапы чемпионата мира. Таким образом, на ближайшее воскресенье организаторы чемпионата запланировали виртуальный Гран-при Китая.

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Свое участие подтвердил вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1. Сама гонка ранее была отменена из-за коронавируса. Кроме бельгийца, в виртуальной гонке поучаствуют Шарль Леклер из "Феррари", Джордж Расселл "Уильямс", Антонио Джовинацци "Альфа Ромео", Ландо Норрис "Макларен", Александр Албон "Ред Булл" и Николас Латифи "Уильямс". Гонка пройдет 16 апреля.

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Ранее мы писали, что гонщика отстранили от соревнований и лишили зарплаты за оскорбление во время виртуальной гонки. Пилот NASCAR Кайл Ларсон уже попросил прощения за свое поведение во время игры.

Смотрите, как на карантине тренируются украинские спортсмены:

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Формула-1 чемпионат Испании Реал Мадрид Тибо Куртуа

Источник: Сегодня|Спорт

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