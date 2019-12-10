"Иногда гранаты взрываются у нас в руках": страсти по Хэмилтону в Формуле-1

Исполнительный директор немецкой команды Тото Вольф рассказал, что знает о всех планах чемпиона мира

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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На днях в СМИ поползли слухи, что шестикратный чемпион Формулы 1 Льюс Хэмилтон собирается оставить "Мерседес" и ведет переговоры с "Феррари". По данным La Gazzetta dello Sport, британец уже дважды общался с президентом "красных" Джоном Элканном – и вряд ли они обсуждали только возможность приобретения шестикратным чемпионом мира очередного спорткара из Маранелло.

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В конце концов исполнительный директор "Мерседес" Тото Вольфф не выдержал и расставил все по своим местам. Тото Вольф / Фото: Reuters

"Мы с Хэмилтоном работаем вместе уже давно и доверяем друг другу, – заявил Вольф. – И, конечно, постоянно идут разговоры о том, куда движется команда и карьера Льюиса. Слухи – это нормально. Иногда вы, журналисты, подбрасываете нам маленькие гранаты, и они взрываются у нас в руках. Но это часть истории. В то же время, мы часто общаемся, и сюрпризов не бывает. К тому моменту, когда все появилось в прессе, мы несколько недель или месяцев знали о намерениях друг друга. Думаю, это часть Формулы-1".

Ранее мы сообщали о скандале в Формуле-1, когда чемпиона лишили места на подиуме Гран-при Бразилии. Штраф, полученный уже после гонки, отбросил Льюиса Хэмилтона с третьего места на седьмое.

А болид легендарного Шумахера продали за 157 миллионов. На этом автомобиле Шумахер-старший стал чемпионом Формулы-1 в 2002 году.

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