Ирония судьбы: гонщик Формулы-1 смеялся с розового болида, а теперь сядет за его руль

Немецкий автогонщик Нико Хюлькенберг возвращается в Формулу-1. Он заменит на Гран-при Великобритании мексиканца Серхио Переса из команды "Рейсинг Пойнт", подхватившего коронавирус. Перес, скорее всего, пропустит обе гонки в Великобритании.

"Опыт Нико в гонках Формулы-1 и его богатый послужной список гарантируют, что он является идеальным гонщиком, чтобы заменить Серхио Переса в эти выходные. Стремясь свести к минимуму сбои и обеспечить наилучшие шансы на успешное начало команды в кампании 2020 года, знакомство Нико с командой окажется неоценимым.

Сотрудничество Нико с командой началась в 2011 году в качестве запасного пилота, после чего он стал гонщиком в 2012 году. С 2014 по 2016 год он выступал за команду в качестве регулярного ТОП-10 в рейтинге пилотов.

Его 177 Гран-при делает его 25-м самым опытным гонщиком Формулы-1, и он участвовал в гонках совсем недавно, в 2019 году", – прокомментировали замену гонщиков на официальном сайте "Рейсинг Пойнт".