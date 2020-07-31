Ирония судьбы: гонщик Формулы-1 смеялся с розового болида, а теперь сядет за его руль

Немецкий автогонщик Нико Хюлькенберг возвращается в Формулу-1. Он заменит на Гран-при Великобритании мексиканца Серхио Переса из команды "Рейсинг Пойнт", подхватившего коронавирус. Перес, скорее всего, пропустит обе гонки в Великобритании.
"Опыт Нико в гонках Формулы-1 и его богатый послужной список гарантируют, что он является идеальным гонщиком, чтобы заменить Серхио Переса в эти выходные. Стремясь свести к минимуму сбои и обеспечить наилучшие шансы на успешное начало команды в кампании 2020 года, знакомство Нико с командой окажется неоценимым.
Сотрудничество Нико с командой началась в 2011 году в качестве запасного пилота, после чего он стал гонщиком в 2012 году. С 2014 по 2016 год он выступал за команду в качестве регулярного ТОП-10 в рейтинге пилотов.
Его 177 Гран-при делает его 25-м самым опытным гонщиком Формулы-1, и он участвовал в гонках совсем недавно, в 2019 году", – прокомментировали замену гонщиков на официальном сайте "Рейсинг Пойнт".
Хюлькенберг выступал за команды "Уильямс", "Форс Индию", "Заубер" и "Рено". Интересно, что в 2017 году немец покинул предшественника "Рейсинг Пойнт" команду "Форс Индия", а затем подшутил в Twitter, что якобы ушел из команды из-за розового окраса болида, но волею судьбу все же сядет за руль розового автомобиля.
Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед:
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