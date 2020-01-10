"КАМАЗ" потерял экипаж, Петерансель снова первый: результаты шестого этапа "Дакара"

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Рекордсмен ралли-рейда "Дакар" француз Стефан Петерансель стал победителем шестого этапа экстремальной многодневки в Саудовской Аравии. Сегодня гонщики преодолевали маршрут из Хаиль в Эр-Рияд длиной 830 км, спецучасток составлял 478 км. Отметим, что завтра у гонщиков выходной.

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Вторым к финишу пришел Карлос Сайнс, сохранивший лидерство в общем зачете, а третьим стал Нассер Аль-Аттия. Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо финишировал шестым.

ТОП-3 генеральной классификации:

1. Карлос Сайнс (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) 23.33:05

2. Нассер Аль-Аттия (TOYOTA GAZOO RACING) + 07:46

3. Стефан Петерансель (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) + 16:18

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В зачете мотоциклов Рики Брабек подтвердил статус лидера общего зачета и победил на шестом этапе. Вторым стал Хоан Барреда Борт, а третье место досталось Матиасу Уокнеру. Тоби Прайс провалил этап и потерял второе место в генеральной классификации.

ТОП-3 генеральной классификации:

1. Рики Брабек (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020) – 23.43:47

2. Пабло Кинтанилья (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING) + 20:56'

3. Тоби Прайс (RED BULL KTM FACTORY TEAM) + 25:39

Среди квадроциклов лучшим на шестом этапе стал Симон Витсе, зато Игнасио Касале сохранил лидерство в общем зачете. Джовани Энрико шел на втором месте в общем зачете, но вынужден был сняться с "Дакара" из-за поломки квадроцикла.

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ТОП-3 генеральной классификации:

1. Игнасио Касале (CASALE RACING) – 30:11.37

2. Симон Витсе (# JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING) + 35:12

3. Рафал Соник (SONIK TEAM) + 1:07.17

В дисциплине грузовики первых два места заняли КАМАЗы Андрея Каргинова и Антона Шибалова, а третью строчку занял белорус Сергей Вязович. А вот еще один экипаж из России под управлением Эдуарда Николаева сошел с дистанции досрочно из-за поломки.

ТОП-3 генеральной классификации:

1. Андрей Каргинов (KAMAZ – MASTER) – 25:06.20

2. Антон Шибалов (KAMAZ – MASTER) + 19:14

3. Сергей Вязович (MAZ-SPORTAUTO) + 36:30

Ранее мы писали, что гонщики "Дакара" доставали из пустынных ущелий перевернутые авто конкурентов. Внедорожники и квадроциклы эвакуировали из песков Саудовской Аравии.

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