Камбэк года! Легендарный испанец Фернандо Алонсо возвращается в Формулу-1

Гонщик, которому скоро исполнится 39 лет, будет выступать за "Рено", с которым дважды становился чемпионом мира

Команда "Рено" и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо объявили о возобновлении сотрудничества. Знаменитый испанец вернется в "Королевские гонки" после двухлетнего перерыва. По окончании сезона-2020 Алонсо заменит в "Рено" австралийца Даниэля Риккардо и станет напарником Эстебана Окона.

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Напомним, Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года и с тех пор стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл "24 часа Ле-Мана" и одержал победу в "24 часах Дайтоны". Кроме того, в начале 2020 года Фернандо стал участником легендарного ралли-марафона "Дакар".

"Рено" – моя семья, мои самые лучшие воспоминания в Формуле-1 связаны с двумя титулами в этой команде, – цитирует Фернандо Алонсо Twitter "Рено". – Но сейчас я смотрю в будущее. Я возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале моей карьеры и теперь предоставляет возможность вернуться на высший уровень. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту. Их прогресс этой зимой придает уверенности в достижении поставленных целей, и я поделюсь своим гоночным опытом со всеми, от инженеров до механиков и моего товарища по команде. Команда хочет и имеет возможность вернуться на подиум, как и я"

Фернандо Алонсо / Фото: Reuters

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Напомним, именно в составе "Рено" Алонсо завоевал оба чемпионских титула в Формуле-1 – в 2005 и 2006 годах. В конце июля Фернандо исполнится 39 лет.

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