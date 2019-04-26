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Канализационный люк прервал свободные заезды Гран-при Азербайджана

Сегодня, 13:21

Неправильно установленный люк повредил болид "Уильямса"

Сегодня в 12:00 стартовала первая практика Гран-при Формулы-1 в Азербайджане, однако вскоре серьезные повреждения получил болид "Уильямса" под управлением Джорджа Расселла. Как оказалось, возникли проблемы с канализационным люком на городской трассе в Баку. Очевидно, люк не был должным образом установлен и повредил болид.

Дирекция Формулы-1 приняла решение полностью отменить первую практику, чтобы у работников трека была возможность проверить все люки. Вторая практика стартует в 16:00. Квалификация Гран-при Баку запланирована на завтра, а сама гонка состоится в воскресенье.

Гран-при Азербайджана станет четвертым в текущем сезоне. На данный момент в личном зачете лидирует действующий чемпион пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (68 очков), вторым идет Валттери Боттас (62), третье место занимает гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (39).

Напомним, что на предыдущем Гран-при "Мерседес" сделал третий дубль в сезоне, Хэмилтон выиграл 1000-гонку в истории Формулы-1. С такими темпами конкурентам будет тяжело потягаться с ними за победу в чемпионате.

Ранее мы писали, что Себастьян Феттель заработал для своих команд полмиллиарда долларов. Немецкий пилот четырежды выигрывал чемпионат Формулы-1.

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Тег Формула-1, Гран-при Азербайджана

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Источник:

sport.ua

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