Катастрофический старт Гран-при Австрии: более миллиона ущерба и эффектная авария Боттаса

Неприятности не обошли даже лидера сезона Льюиса Хэмилтона

Гран-при Формулы-1 в Австрии началось с неприятностей для многих команд. Только во время первой практики пилоты в сумме сломали девять передних антикрыльев, а производство одной такой детали обходится командам примерно в 150 тысяч евро. При этом неудача постигла даже лидера сезона Льюиса Хэмилтона – он умудрился разбить два комплекта передних антикрыльев.

А вот его партнер по "Мерседесу" Валттери Боттас влетел "по-крупному" – во время второй практики финский гонщик не справился с управлением на одном из поворотов и влетел в заграждение, да так, что у его болида отлетело правое переднее колесо. Тем не менее, он показал второе время по итогам сессии, уступив только Шарлю Леклеру из "Феррари".

Отметим, что кроме Боттаса в аварии попали Макс Ферстаппен из "Ред Булл, Карлос Сайнс из "Макларена" и Себастьян Феттель из "Феррари".

Напомним, победителем Гран-при Франции стал Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". Втрое место занял его партнер Валттери Боттас, а призовую тройку замкнул Шарль Леклер из "Феррари". Мерседес оформил шестой дубль в сезоне. Ранее мы писали, что штраф Себастьяна Феттеля в Канаде остался в силе.

Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.

Какой болид сезона Формулы-1 самый красивый?

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