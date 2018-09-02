Кими Райкконен проехал самый быстрый круг в истории Формулы-1

Гонщик "Феррари" Кими Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии. В третьем сегменте Райкконен проехал круг за 1.19,119 и завоевал поул, а также побил рекорд, установленный Хуаном-Пабло Монтойей 14 лет назад. Также этот круг стал самым быстрым по средней скорости в истории на любой трассе, где проходят гонки Формулы-1 – Кими проехал круг со средней скоростью 263,587 км/ч.

Также Райкконен стал самым возрастным гонщиком, завоевавшим поул в Формуле-1 с 1994 года – тогда первая строчка в квалификации осталась за 41-летним Найджелом Мэнселлом.

Для Райкконена этот поул стал 18-м в Формуле-1, а для "Феррари" – 20-м в истории на Гран-при Италии. Между первым и последним поулами Кими в карьере прошло 15 лет.

Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.