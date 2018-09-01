Кими Райкконен впервые в сезоне выиграл квалификацию Гран-при

Себастьян Феттель стал вторым, а со второго ряда гонку начнут Хэмилтон и Боттас, с третьего – Ферстаппен и Грожан

Гонщик команды "Феррари" Кими Райкконен выиграл квалификацию 14-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Италии, который проходит на автодроме Монцы. Время финна – 1 минута 19,119 секунды. Вторым стал его партнер по команде Себастьян Феттель (+0,161 секунды). Со второго ряда в гонке стартуют пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,175) и Вальттери Боттас (+0,537).

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье и начнется в 16:10 по киевскому времени.

Результаты квалификации Гран-при Италии:

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия М Время Кр М Время Кр М Время Кр 1. К.Райкконен Ferrari 2 1:20.722 8 3 1:19.846 6 1 1:19.119 7 2. С.Феттель Ferrari 1 1:20.542 7 1 1:19.629 6 2 1:19.280 7 3. Л.Хэмилтон Mercedes 3 1:20.810 7 2 1:19.798 6 3 1:19.294 7 4. В.Боттас Mercedes 5 1:21.381 6 5 1:20.427 6 4 1:19.656 6 5. М.Ферстаппен Red Bull 6 1:21.381 3 4 1:20.333 6 5 1:20.615 6 6. Р.Грожан Haas 15 1:21.887 7 6 1:21.239 8 6 1:20.936 6 7. К.Сайнс Renault 8 1:21.732 5 9 1:21.552 6 7 1:21.041 6 8. Э.Окон Racing Point FI 7 1:21.570 5 7 1:21.315 6 8 1:21.099 6 9. П.Гасли Toro Rosso 12 1:21.834 10 10 1:21.667 8 9 1:21.350 6 10. Л.Стролл Williams 13 1:21.838 8 8 1:21.494 3 10 1:21.627 3 11. К.Магнуссен Haas 9 1:21.783 6 11 1:21.669 6 12. С.Сироткин Williams 11 1:21.813 10 12 1:21.732 3 13. Ф.Алонсо McLaren 14 1:21.850 9 13 1:22.568 5 14.Н.Хюлкенберг Renault 10 1:21.801 8 14 - 4 15. Д.Риккардо Red Bull 4 1:21.280 3 15 - 0 16. C.Перес Racing Point FI 16 1:21.888 5 17. Ш.Леклер Sauber 17 1:21.889 10 18. Б.Хартли Toro Rosso 18 1:21.934 12 19. М.Эриксон Sauber 19 1:22.048 10 20. С.Вандорн McLaren 20 1:22.085 9



Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.