Кими Райкконен впервые в сезоне выиграл квалификацию Гран-при
Себастьян Феттель стал вторым, а со второго ряда гонку начнут Хэмилтон и Боттас, с третьего – Ферстаппен и Грожан
Гонщик команды "Феррари" Кими Райкконен выиграл квалификацию 14-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Италии, который проходит на автодроме Монцы. Время финна – 1 минута 19,119 секунды. Вторым стал его партнер по команде Себастьян Феттель (+0,161 секунды). Со второго ряда в гонке стартуют пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,175) и Вальттери Боттас (+0,537).
Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье и начнется в 16:10 по киевскому времени.
Результаты квалификации Гран-при Италии:
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. К.Райкконен
|Ferrari
|2
|1:20.722
|8
|3
|1:19.846
|6
|1
|1:19.119
|7
|2. С.Феттель
|Ferrari
|1
|1:20.542
|7
|1
|1:19.629
|6
|2
|1:19.280
|7
|3. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|3
|1:20.810
|7
|2
|1:19.798
|6
|3
|1:19.294
|7
|4. В.Боттас
|Mercedes
|5
|1:21.381
|6
|5
|1:20.427
|6
|4
|1:19.656
|6
|5. М.Ферстаппен
|Red Bull
|6
|1:21.381
|3
|4
|1:20.333
|6
|5
|1:20.615
|6
|6. Р.Грожан
|Haas
|15
|1:21.887
|7
|6
|1:21.239
|8
|6
|1:20.936
|6
|7. К.Сайнс
|Renault
|8
|1:21.732
|5
|9
|1:21.552
|6
|7
|1:21.041
|6
|8. Э.Окон
|Racing Point FI
|7
|1:21.570
|5
|7
|1:21.315
|6
|8
|1:21.099
|6
|9. П.Гасли
|Toro Rosso
|12
|1:21.834
|10
|10
|1:21.667
|8
|9
|1:21.350
|6
|10. Л.Стролл
|Williams
|13
|1:21.838
|8
|8
|1:21.494
|3
|10
|1:21.627
|3
|11. К.Магнуссен
|Haas
|9
|1:21.783
|6
|11
|1:21.669
|6
|12. С.Сироткин
|Williams
|11
|1:21.813
|10
|12
|1:21.732
|3
|13. Ф.Алонсо
|McLaren
|14
|1:21.850
|9
|13
|1:22.568
|5
|14.Н.Хюлкенберг
|Renault
|10
|1:21.801
|8
|14
|-
|4
|15. Д.Риккардо
|Red Bull
|4
|1:21.280
|3
|15
|-
|0
|16. C.Перес
|Racing Point FI
|16
|1:21.888
|5
|17. Ш.Леклер
|Sauber
|17
|1:21.889
|10
|18. Б.Хартли
|Toro Rosso
|18
|1:21.934
|12
|19. М.Эриксон
|Sauber
|19
|1:22.048
|10
|20. С.Вандорн
|McLaren
|20
|1:22.085
|9
Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.
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