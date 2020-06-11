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"Классика возвращается": представлен маршрут и новые правила ралли "Дакар" на 2021 год

11 июня, 19:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

В следующей многодневке примут участие классические машины

Организаторы знаменитого ралли-рейда "Дакар" представили маршрут многодневки на 2021 год. Марафон во второй раз в истории пройдет на территории США и состоится с 3 по 15 января. Гонка будет включать в себя 11 этапов. Напомним, что последняя жертва "Дакара" скончалась через неделю после аварии.

В 2021 году на ралли-рейде дебютирует категория "Классика "Дакара". В ней будут участвовать автомобили и грузовики, выпущенные до 2000 года.

Также еще одним нововведением станет правило дорожной карты. Она будут выдаваться каждому участнику непосредственно в день этапов. По замыслу организаторов, это повысит интригу и уравняет шансы гонщиков. На "Дакар"-2020 этот формат эксперимента был опробован на отдельных этапах и признан успешным.

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За всю историю "Дакар" забрал жизни 73 человек, в том числе и своего создателя Тьерри Сабина. При этом больше всего страдают мотоциклисты – Старвер стал 21-м погибшим мотогонщиком в истории ралли-рейда.

Ранее врачи раскрыли подробности новой операции по спасению Михаэля Шумахера. Легендарного немецкого автогонщика ожидает внедрение следующей порции стволовых клеток в сердечную ткань.

Паулу Гонсалвеш погиб во время "Дакар"-2020

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автоспорт ралли Дакар

Источники: Championat.ru , Сегодня

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