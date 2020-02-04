Команда Aston Martin 60 лет спустя вернется в Формулу-1

Стролл-отец и Стролл-сын

Скоро в гонках Формулы-1 появится еще одно хорошо узнаваемое название автомобильного бренда. Канадский миллиардер Лоренс Стролл выкупил часть акций Aston Martin и стал мажоритарным акционером автомобильной компании. BBC сообщает, что в рамках сделки Стролл обязуется вложить еще 200 миллионов фунтов в развитие проекта, и тогда он получит должность исполнительного директора. Читайте о единственном в мире автогонщике без рук.

Сын Лоренса, Ланс Стролл, является гонщиком Формулы-1. Парню всего 21 года, а он уже три сезона выступает в "королевских гонках". Думается, вскоре он будет выступать в "конюшне" отца. Стролл-старший уже владеет одной автокомандой – Racing Point. Собственно его сын после двух лет в "Уильямсе" последний сезон и провел в этой команде. Теперь же намерен Лоренс намерен объединить два бренда и гонять под более известным именем английского автопрома – Aston Martin.

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Команда под таким названием существовала в Ф-1 всего два сезона – в 1959-1960 гг. Теперь же, 60 лет спустя, это имя вновь появится в "королевских гонках".

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