Команда Фомулы-1 за неудовлетворительные результаты сослала дебютанта к россиянину

Оставшееся время сезона Гасли проведет в "Торо Россо", а в "Ред Булл" его заменит Албон

Пьер Гасли / Фото: AFP

Команда Формулы-1 "Ред Булл" объявил о переменах в составе пилотов. Новым партнером Макса Ферстаппена станет Александр Албон. Пьер Гасли получит место в "Торо Россо" и станет напарником Даниила Квята, сообщает официальный сайт "Ред Булла". Изменения вступают в силу с предстоящего Гран-при Бельгии.

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"На протяжении следующих девяти гонок команда будет оценивать прогресс и результаты Алекса. После этого будет принято окончательное решение, кто будет партнером Макса в 2020 году", – говорится в сообщении на сайте.

23-летний Гасли занимает шестое место в общем зачете, однако руководство было не совсем довольно его результатами. Он набрал 63 очка в сезоне, его партнер Ферстаппен - 181. Отметим, что на счету Албона всего 16 баллов.

Напомним, что в Венгрии свою первую победу в Формуле-2 одержал Мик Шумахер. 20-летний Шумахер стартовал с поула и первым проехался под клетчатым флагом. В общем зачете после восьми этапов Мик Шумахер занимает 11-е место, набрав 45 очков.

Отметим, что сын Михаэля Шумахера активно собирает деньги в фонд отца. В Германии состоялся благотворительный футбольный матч в честь легенды Формулы-1. Главными звездами игры стали сын Михаэяля Шумахера Мик и завершивший этим летом карьеру в НБА легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки. Встреча между "Командой Мика" и "Командой Дирка" завершилась в пользу первой со счетом – 7:5. Доходы от игры (было выручено 100 000 евро) будут направлены на проекты Keep Fighting Foundation (фонд Шумахера) и Dirk Nowitzki Foundation.

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