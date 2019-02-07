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Команда Формулы-1 "Хаас" первой показала свой новый болид

Сегодня, 14:40

Машина команды в новом сезоне будет раскрашена в черно-золотую ливрею

Гонщики "Хааса" показывают новый болид
Гонщики "Хааса" показывают новый болид. Фото: Instagram
Команда Формулы-1 "Хаас" первой показала свой новый болид //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c26/662/5c5c2666242fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c26/662/5c5c2666242fc.jpg Формула 1 Машина команды в новом сезоне будет раскрашена в черно-золотую ливрею

Американская команда Формулы-1 "Хаас" первой провела презентацию своего автомобиля на сезон-2019. На церемонии в Лондоне команда продемонстрировала новый болид VF-19, раскрашенный в черно-золотую ливрею. Такая раскраска была разработана совместно с новым титульным спонсором "Хааса" - производителем энергетических напитков.

Отличительной особенностью VF-19, как и других автомобилей Формулы-1 в сезоне-2019, станет упрощенное переднее антикрыло. Оно разработано с учетом нового технического регламента, с помощью которого ФИА попыталась повысить шансы на обгоны в Формуле-1.

Гонщиками "Хааса" в сезоне-2019 вновь станут Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.

Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.

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Тег Формула-1, автоспорт, Хаас Ф1

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Championat.ru

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