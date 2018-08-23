Команда Формулы-1 сменила несколько слов в названии и лишилась всех очков

"Форс Индия" сменила название на Racing Point Force India и получила допуск на Гран-при Бельгии

Команда Формулы-1 "Форс Индия" сменила название и потеряла очки, заработанные по ходу сезона-2018 в Кубке конструкторов, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Как отмечается, с этого момента полное название команды меняется на Racing Point Force India (ранее – Sahara Force India F1 Team). Под этим названием команда продолжит выступление с нулем очков, поскольку формально будет считаться новым участником чемпионата. За предыдущие 12 этапов "Форс Индия" набрала 59 очков и занимала в Кубке конструкторов шестое место среди 10 команд.

После смены названия "Форс Индия" получила допуск к Гран-при Бельгии, который пройдет в Спа с 24 по 26 августа.

Ранее сообщалось, что сменившая владельцев "Форс Индия" из-за юридических проволочек может не выступить на Гран-при Бельгии под своим наименованием. В августе стало известно, что новым владельцем команды стал консорциум во главе с канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом. "Форс Индия" была выведена из-под внешнего управления, под которое перешла в конце июля.