Команда "Форс Индия" может пропустить Гран-при Бельгии

Две недели назад стало известно, что консорциум во главе с Лоуренсом Строллом, отцом пилота "Уильямса" Лэнса Стролла, выкупит команду Формулы-1 "Форс Индия". Подобный ход должен был решить финансовые проблемы команды, а приход нового владельца позволил бы вывести ее из-под внешнего управления.

Как сообщает The Drive, процесс смены руководства может помешать команде принять участие в Гран-при Бельгии из-за юридических проблем. По информации Race Fans, Лоуренс Стролл не заинтересован в приобретении "Форс Индии" как компании и заинтересован лишь в покупке принадлежащего команде оборудования и болидов. При этом статус участника Формулы-1 сохранит за собой компания Force India Limited, а новая команда под руководством Стролла подобной заявкой обладать не будет.

Также у Стролла возникли проблемы с подтверждением покупки "Форс Индии" у мажоритарных акционеров Виджаи Малльи и Субраты Ройи. Для заключения сделки Строллу требуется согласие 13 индийских банков-кредиторов, которое он получить не смог, поэтому сделка была оформлена через продажу активов, а не покупку всей организации.

Если ситуация с юридическим статусом "Форс Индии" не решится в ближайшее время, команду не допустят до Гран-при Бельгии, первая практика которой стартует в эту пятницу.

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