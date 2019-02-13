Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

Команда "Ред Булл" презентовала свой новый болид

Сегодня, 15:11

Гонщиками команды в сезоне-2019 станут Макс Ферстаппен и Пьер Гасли

Новый болид команды "Ред Булл"
Новый болид команды "Ред Булл". Фото: Twitter
Команда "Ред Булл" презентовала свой новый болид //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/416/aa2/5c6416aa2767d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/416/aa2/5c6416aa2767d.jpg Формула 1 Гонщиками команды в сезоне-2019 станут Макс Ферстаппен и Пьер Гасли

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" опубликовала первые фотографии своего нового болида RB15, который будет использовать в сезоне-2019. Машину отличает существенно переработанная ливрея – RB15 раскрашен в красно-темные цвета. Правда, в официальном пресс-релизе "Ред Булл" отметил, что нынешняя расцветка будет использоваться лишь для обкатки машины, которая пройдет в Сильверстоуне. Вероятно, уже к первым официальным тестам Формулы-1 18 февраля в Барселоне RB15 вернется к более традиционной для "Ред Булл" ливрее.

"Ред Булл" четыре раза выигрывал чемпионат Формулы-1. В прошлом сезоне команда заняла третье место в Кубке конструкторов. Гонщиками "Ред Булл" в сезоне-2019 станут Макс Ферстаппен и Пьер Гасли. Впервые в истории на болид австрийского коллектива будут установлены силовые установки "Хонда".

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.

Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Формула-1, Ред Булл

Вы сейчас просматриваете новость " Команда "Ред Булл" презентовала свой новый болид". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Королёва удивила своей фигурой

Умер ведущий программы "Время"
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

Сегодня, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Сегодня, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле

Вчера, 12:38

Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года

Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком

Вчера, 12:14

Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото