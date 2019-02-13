Команда "Ред Булл" презентовала свой новый болид

Гонщиками команды в сезоне-2019 станут Макс Ферстаппен и Пьер Гасли

Новый болид команды "Ред Булл". Фото: Twitter

Команда "Ред Булл" презентовала свой новый болид //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/416/aa2/5c6416aa2767d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/416/aa2/5c6416aa2767d.jpg 2019-02-13T15:11:00+02:00 Формула 1 Гонщиками команды в сезоне-2019 станут Макс Ферстаппен и Пьер Гасли

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" опубликовала первые фотографии своего нового болида RB15, который будет использовать в сезоне-2019. Машину отличает существенно переработанная ливрея – RB15 раскрашен в красно-темные цвета. Правда, в официальном пресс-релизе "Ред Булл" отметил, что нынешняя расцветка будет использоваться лишь для обкатки машины, которая пройдет в Сильверстоуне. Вероятно, уже к первым официальным тестам Формулы-1 18 февраля в Барселоне RB15 вернется к более традиционной для "Ред Булл" ливрее.

"Ред Булл" четыре раза выигрывал чемпионат Формулы-1. В прошлом сезоне команда заняла третье место в Кубке конструкторов. Гонщиками "Ред Булл" в сезоне-2019 станут Макс Ферстаппен и Пьер Гасли. Впервые в истории на болид австрийского коллектива будут установлены силовые установки "Хонда".

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.

Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.

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