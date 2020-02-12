Коронавирус победил Формулу-1: этап "королевских гонок" в Шанхае перенесен

Формула-1 в Китае / Фото: Getty Images

Формула-1 опубликовала заявление, в котором сказано, что Гран-при Китая, изначально запланированный на 17-19 апреля, не состоится из-за угрозы заражения коронавирусом. На какую дату переносится этап в Шанхае, пока не решено. Ранее мы писали, что из-за карантина китайские спортсмены пробегают марафон по своей квартире.

В официальном заявлении сказано, что вопрос с новыми сроками проведения шанхайского этапа решится позднее. Ранее команды и Формула-1 обсуждали различные варианты даты, но прийти к соглашению им так и не удалось – ввиду напряженного календаря "королевских автогонок" сложно найти "окно", которое устраивало бы всех.

Напомним, в настоящее время из-за коронавируса, который уже унес жизни свыше 1110 человек, в Китае массово отменяют спортивные мероприятия. В частности, коронавирус оставил без чемпионата мира легкоатлетов – первенство планеты в закрытом помещении, которое вскоре должно было состояться в Поднебесной, перенесли на следующий год.

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Отметим, что не за горами – предсезонные тесты Формулы-1. Они пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, состоится с 13 по 15 марта.

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