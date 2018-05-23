Красотки возвращаются в Формулу-1: девушки выведут пилотов на старт Гран-при Монако

Модели будут фотографироваться с гонщиками перед стартом и публиковать фотографии в социальных сетях

В начале года владельцы Формулы 1 из Liberty Media отказались от грид-герлз, заменив их юными гонщиками в рамках программы Grid Kids. Но не все организаторы этапов согласны с таким решением – в прошлом месяце президент автомобильного клуба Монако Мишель Боери дал понять, что на Гран При будут работать профессиональные модели.

Как стало известно, в этот уик-энд Монако, как и на прошлых этапах, на стартовую решетку выйдут дети, которые будут держать таблички с номерами гонщиков. Однако параллельно с ними на решетке будут присутствовать модели – девушки и парни, представляющие одного из спонсоров этапа. По задумке организаторов, модели будут фотографироваться с гонщиками перед стартом и публиковать фотографии в социальных сетях.

Гран-при Монако состоится 27 мая. В ближайшую пятницу стартуют свободные заезды гонщиков, в субботу пройдет квалификация, а сама гонка состоится в воскресенье. На данный момент в общем зачете гонщиков лидирует пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

В январе стало известно, что в Формуле-1 решили отказаться от девушек, представляющих пилотов – с нынешнего сезона в "Больших призах" не будет грид-герлз.

Ранее мы давали подборку очаровательных девушек, выводивших на старт пилотов Формулы-1 на Гран-при Австрии.