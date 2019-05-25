Квалификацию Гран-при Монако в Формуле-1 выиграл Льюис Хэмилтон

Британец из "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время, вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас

Гран-при Монако - один из самых красивых этапов Формулы-1. Фото: Reuters

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации шестого этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Монако. Хэмилтон показал время 1 минута 10,166 секунды, вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас (отставание – 0,086 секунды), замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл", +0,475).

Представитель Монако Шарль Леклер ("Феррари") не смог попасть во второй сегмент квалификации и занял итоговое 16-е место.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Полные результаты квалификации – в таблице ниже.

Напомним, что гонщики Формулы-1 будут носить красные кепки на Гран-при Монако. Руководство "Королевских гонок" почтит память ушедшего из жизни знаменитого Ники Лауды.

Результаты квалификации Гран-при Монако в Формуле-1:

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия М Время Кр М Время Кр М Время Кр 1. Л.Хэмилтон Mercedes 2 1:11.542 12 3 1:10.835 9 1 1:10.166 7 2. В.Боттас Mercedes 3 1:11.562 11 2 1:10.701 9 2 1:10.252 7 3. М.Ферстаппен Red Bull 4 1:11.597 5 1 1:10.618 8 3 1:10.641 6 4. С.Феттель Ferrari 1 1:11.434 13 4 1:11.227 8 4 1:10.947 6 5. П.Гасли Red Bull 6 1:11.740 7 8 1:11.457 9 5 1:11.041 8 6. К.Магнуссен Haas 10 1:11.865 7 5 1:11.363 9 6 1:11.109 8 7. Д.Риккардо Renault 7 1:11.767 10 9 1:11.543 10 7 1:11.218 5 8. Д.Квят Toro Rosso 5 1:11.602 12 6 1:11.412 10 8 1:11.271 8 9. К.Сайнс McLaren 11 1:11.872 12 10 1:11.608 10 9 1:11.417 8 10. А.Элбон Toro Rosso 14 1:12.007 13 7 1:11.429 10 10 1:11.653 8 11. Н.Хюлкенберг Renault 15 1:12.097 11 11 1:11.670 9 12. Л.Норрис McLaren 9 1:11.845 12 12 1:11.724 10 13. Р.Грожан Haas 8 1:11.837 11 13 1:12.027 10 14. К.Райкконен Alfa Romeo 13 1:11.993 11 14 1:12.115 10 15. А.Джовинацци Alfa Romeo 12 1:11.976 12 15 1:12.185 10 16. Ш.Леклер Ferrari 16 1:12.149 8 17. C.Перес Racing Point 17 1:12.233 11 18. Л.Стролл Racing Point 18 1:12.846 11 19. Д.Расселл Williams 19 1:13.477 13 20. Р.Кубица Williams 20 1:13.751 13

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