Квалификацию Гран-при Монако в Формуле-1 выиграл Льюис Хэмилтон
Британец из "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время, вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации шестого этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Монако. Хэмилтон показал время 1 минута 10,166 секунды, вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас (отставание – 0,086 секунды), замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл", +0,475).
Представитель Монако Шарль Леклер ("Феррари") не смог попасть во второй сегмент квалификации и занял итоговое 16-е место.
Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Полные результаты квалификации – в таблице ниже.
Напомним, что гонщики Формулы-1 будут носить красные кепки на Гран-при Монако. Руководство "Королевских гонок" почтит память ушедшего из жизни знаменитого Ники Лауды.
Результаты квалификации Гран-при Монако в Формуле-1:
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|2
|1:11.542
|12
|3
|1:10.835
|9
|1
|1:10.166
|7
|2. В.Боттас
|Mercedes
|3
|1:11.562
|11
|2
|1:10.701
|9
|2
|1:10.252
|7
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|4
|1:11.597
|5
|1
|1:10.618
|8
|3
|1:10.641
|6
|4. С.Феттель
|Ferrari
|1
|1:11.434
|13
|4
|1:11.227
|8
|4
|1:10.947
|6
|5. П.Гасли
|Red Bull
|6
|1:11.740
|7
|8
|1:11.457
|9
|5
|1:11.041
|8
|6. К.Магнуссен
|Haas
|10
|1:11.865
|7
|5
|1:11.363
|9
|6
|1:11.109
|8
|7. Д.Риккардо
|Renault
|7
|1:11.767
|10
|9
|1:11.543
|10
|7
|1:11.218
|5
|8. Д.Квят
|Toro Rosso
|5
|1:11.602
|12
|6
|1:11.412
|10
|8
|1:11.271
|8
|9. К.Сайнс
|McLaren
|11
|1:11.872
|12
|10
|1:11.608
|10
|9
|1:11.417
|8
|10. А.Элбон
|Toro Rosso
|14
|1:12.007
|13
|7
|1:11.429
|10
|10
|1:11.653
|8
|11. Н.Хюлкенберг
|Renault
|15
|1:12.097
|11
|11
|1:11.670
|9
|12. Л.Норрис
|McLaren
|9
|1:11.845
|12
|12
|1:11.724
|10
|13. Р.Грожан
|Haas
|8
|1:11.837
|11
|13
|1:12.027
|10
|14. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|13
|1:11.993
|11
|14
|1:12.115
|10
|15. А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|12
|1:11.976
|12
|15
|1:12.185
|10
|16. Ш.Леклер
|Ferrari
|16
|1:12.149
|8
|17. C.Перес
|Racing Point
|17
|1:12.233
|11
|18. Л.Стролл
|Racing Point
|18
|1:12.846
|11
|19. Д.Расселл
|Williams
|19
|1:13.477
|13
|20. Р.Кубица
|Williams
|20
|1:13.751
|13
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