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Квалификацию Гран-при Монако в Формуле-1 выиграл Льюис Хэмилтон

25 мая, 17:29

Британец из "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время, вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас

Гран-при Монако - один из самых красивых этапов Формулы-1
Гран-при Монако - один из самых красивых этапов Формулы-1. Фото: Reuters

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации шестого этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Монако. Хэмилтон показал время 1 минута 10,166 секунды, вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас (отставание – 0,086 секунды), замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл", +0,475).

Представитель Монако Шарль Леклер ("Феррари") не смог попасть во второй сегмент квалификации и занял итоговое 16-е место.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Полные результаты квалификации – в таблице ниже.

Напомним, что гонщики Формулы-1 будут носить красные кепки на Гран-при Монако. Руководство "Королевских гонок" почтит память ушедшего из жизни знаменитого Ники Лауды.

Результаты квалификации Гран-при Монако в Формуле-1:

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. Л.ХэмилтонMercedes21:11.5421231:10.835911:10.1667
2. В.БоттасMercedes31:11.5621121:10.701921:10.2527
3. М.ФерстаппенRed Bull41:11.597511:10.618831:10.6416
4. С.ФеттельFerrari11:11.4341341:11.227841:10.9476
5. П.ГаслиRed Bull61:11.740781:11.457951:11.0418
6. К.МагнуссенHaas101:11.865751:11.363961:11.1098
7. Д.РиккардоRenault71:11.7671091:11.5431071:11.2185
8. Д.КвятToro Rosso51:11.6021261:11.4121081:11.2718
9. К.СайнсMcLaren111:11.87212101:11.6081091:11.4178
10. А.ЭлбонToro Rosso141:12.0071371:11.42910101:11.6538
11. Н.ХюлкенбергRenault151:12.09711111:11.6709
12. Л.НоррисMcLaren91:11.84512121:11.72410
13. Р.ГрожанHaas81:11.83711131:12.02710
14. К.РайкконенAlfa Romeo131:11.99311141:12.11510
15. А.ДжовинацциAlfa Romeo121:11.97612151:12.18510
16. Ш.ЛеклерFerrari161:12.1498
17. C.ПересRacing Point171:12.23311
18. Л.СтроллRacing Point181:12.84611
19. Д.РасселлWilliams191:13.47713
20. Р.КубицаWilliams201:13.75113

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Монако

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Источники:

F1News , Сегодня|Спорт

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