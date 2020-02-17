Легендарный автодром братьев Феррари готов принять перенесенный Гран-при Китая, но есть проблемы

Итальянская трасса не задействована в Королевских автогонках в 2006 года

Формула-1 в Китае / Фото: Getty Images

Итальянская Имола может заменить Гран-при Китая в календаре Формулы-1. Голландский портал RacingNews365 сообщает, что руководство болонской трассы, где ранее проходил Гран-при Сан-Марино, уже подало заявку в ФИА на замену этапа в Шанхае, который перенесли из-за бушующего в стране коронавируса. Напомним, что Гран-при Китая, изначально был запланирован на 17-19 апреля.



Фото: essentiallysports.com

Автодром Энцо и Дино Феррари в 40 километрах от Болоньи в последний раз принимал этап Формулы 1 под вывеской Гран При Сан-Марино в 2006 году. В 2019-м трасса была обновлена и вновь получила лицензию FIA первой категории. Это означает, что в случае достижения согласия с чемпионатом здесь вновь может зазвучать звук моторов Формулы 1 – правда, не V8, а скромных турбированных V6.

Читайте также: Украинская команда в Формуле-1: "Макларен" показал болид в патриотических цветах

"Да, мы действительно подали заявку по возможной замене Гран При Китая, – подтвердил порталу директор трассы в Имоле Роберто Марацци. – Ответ пока не пришел, но мы в любом случае не надеемся, что получить право провести гонку будет легко".

Если Формула-1 все же согласится выступить в Имоле, боссам автодрома еще предстоит найти финансирование для гонки, согласовать дату проведения и решить ряд других задач, прежде чем предполагаемый Гран При Сан-Марино состоится.

Напомним, в настоящее время из-за коронавируса, который уже унес жизни 1770 человек, в Китае массово отменяют спортивные мероприятия. В частности, коронавирус оставил без чемпионата мира легкоатлетов– первенство планеты в закрытом помещении, которое вскоре должно было состояться в Поднебесной, перенесли на следующий год.

Отметим, что не за горами предсезонные тесты Формулы-1. Они пройдут 19-21 и 26-28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, состоится с 13 по 15 марта.

Смотрите, на каких болидах гонялись в прошлом сезоне Формулы-1

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама