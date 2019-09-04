Легендарный Гран-при останется в календаре Формулы-1

Первый в истории Гран-при Италии состоялся в 1950-м году и с тех пор проводится ежегодно

/ Фото: AFP

Гран-при Италии, проходящее на трассе в Монце, будет в календаре Формулы-1 как минимум до 2024 года, сообщает официальный сайт "Королевских гонок". Новый контракт с итальянским Гран-при приурочен к проведению 90-го Гран-при Италии в истории и 90-летия гоночной команды "Феррари". Кстати, в этом сезоне "Феррари" выступает на болиде с дизайном, приуроченным 90-летию компании.

Дизайн всех болидов Формулы-1 на сезон 2019:

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Первый в истории Гран-при Италии состоялся в 1950-м году и с тех пор проводится ежегодно. За исключением 1980-го года, когда старт был дан в Имоле, все гонки совершались в Монце.

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Гран-при Италии в этом году пройдет с 6 по 8 сентября. В прошлом году победителем этапа стал гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон.

На прошедшем на прошлых выходных Гран-при Бельгии дебютную победу в Формуле-1 отпраздновал пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Как мы писали ранее, в Формуле-1 грядет расширение: в новом сезоне будет рекордное количество этапов – 22 Гран-при вместо 21, как в этом году. Среди новых гонок – Гран-при Вьетнама и Нидерландов. Гран-при Германии покинет чемпионат.

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