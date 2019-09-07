Леклер обставил Хэмилтона: полные результаты квалификации Гран-при Италии

Макс Ферстаппен не сумел проехать ни одного быстрого круга из-за перебоев в работе двигателя

Шарль Леклер / Фото: AFP

На автодроме в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. По ее итогам поул завоевал пилот "Феррари" Шарль Леклер, второе место у гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, третьим стал напарник британца Валттери Боттас.

Перед решающей попыткой пилоты долгое время пропускали друг друга вперед в надежде на слипстрим, в результате на быстрый круг успели пойти лишь Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Монегаск к тому моменту и так занимал первое место. Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен не сумел проехать ни одного быстрого круга из-за перебоев в работе двигателя.

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Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

1. Шарль Леклер ("Феррари") 1.19,307

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,039

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,047

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,150

5. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,532

6. Нико Хюлькенберг ("Рено") +0,742

7. Карлос Сайнс ("Макларен") +1.148

8. Александер Албон ("Ред Булл") без времени в Q3

9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") без времени в Q3

10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") без времени в Q3

Не прошли в третий сегмент

11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") 1.20,517

12. Кевин Магнуссен ("Хаас") 1.20,615

13. Даниил Квят ("Торо Россо") 1.20,630

14. Ландо Норрис ("Макларен") 1.21,068

15. Пьер Гасли ("Торо Россо") 1.21, 125

Не прошли во второй сегмент

16. Ромен Грожан ("Хаас") 1:20.784

17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") 1:21.291

18. Джордж Расселл ("Уильямс") 1:21.800

19. Роберт Кубица ("Уильямс") 1:22.356

20. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") без времени

Дизайн всех болидов "Формулы-1" на сезон 2019

Как сообщалось ранее, легендарный Гран-при останется в календаре Формулы-1. Гран-при Италии, проходящий на трассе в Монце, будет в календаре соревнований как минимум до 2024 года, сообщил официальный сайт "Королевских гонок".

Также мы писали, что в "Формуле-1" грядет расширение: в новом сезоне будет рекордное количество этапов - 22 Гран-при вместо 21, как в этом году. Среди новых гонок - Гран-при Вьетнама и Нидерландов. Гран-при Германии покинет чемпионат.

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