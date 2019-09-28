Леклер выиграл квалификацию Гран-при России и встал в один ряд с Шумахером

Французский пилот в четвертый раз подряд оказался самым быстрым в квалификации

/ Фото: AFP

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран-при Формуы-1 России. Вторым в завтрашней гонке будет стартовать лидер общего зачета Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", а третьим – партнер Леклера по "Феррари" Себастьян Феттель.

Поул в Сочи стал шестым в карьере и четвертым подряд для Леклера. Последний раз гонщик "Феррари" покорял это достижение в 2000-2001 годах – тогда Михаэль Шумахер выиграл семь квалификаций подряд.

"Феррари" завоевывала больше трех поулов подряд 12 лет назад усилиями Фелипе Массы и Кими Райкконена – Скудерия провела серию из шести выигранных квалификаций с Гран-при Японии-2006 по Гран-при Испании-2007.

Отметим, что пилот "Ред Булла" Алекс Албон попал в аварию во время квалификации. Также не стартовал сегодня Даниил Квят из "Торо Россо" – ему заменили двигатель, сломавшийся во время третьей практики.

Квалификация Гран-при России:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.31,628

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +0,402

Реклама

3. Себастьян Феттель ("Феррари") – +0,425

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +0,682

5. Валттери Боттас ("Мерседес") – +1,004

6. Карлос Сайнс ("Макларен") – +1,594

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1,661

8. Ландо Норрис ("Макларен") – +1,673

9. Ромен Грожан ("Хаас") – +1,889

10. Даниэль Риккардо ("Рено") – +2,033

Не вышли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли ("Торо Россо") – +2,322

Реклама

12. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +2,330

13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2,409

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +2,454

15. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +2,605

Не вышли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +3,212

17. Джордж Расселл ("Уильямс") – +3,728

18. Роберт Кубица ("Уильямс") – +4,846

19. Александер Албон ("Ред Булл") – +7,569

20. Даниил Квят ("Торо Россо")

Смотрите, на каких болидах гоняются в Формуле-1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама