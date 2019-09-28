Леклер выиграл квалификацию Гран-при России и встал в один ряд с Шумахером

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран-при Формуы-1 России. Вторым в завтрашней гонке будет стартовать лидер общего зачета Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", а третьим – партнер Леклера по "Феррари" Себастьян Феттель.
Поул в Сочи стал шестым в карьере и четвертым подряд для Леклера. Последний раз гонщик "Феррари" покорял это достижение в 2000-2001 годах – тогда Михаэль Шумахер выиграл семь квалификаций подряд.
"Феррари" завоевывала больше трех поулов подряд 12 лет назад усилиями Фелипе Массы и Кими Райкконена – Скудерия провела серию из шести выигранных квалификаций с Гран-при Японии-2006 по Гран-при Испании-2007.
Отметим, что пилот "Ред Булла" Алекс Албон попал в аварию во время квалификации. Также не стартовал сегодня Даниил Квят из "Торо Россо" – ему заменили двигатель, сломавшийся во время третьей практики.
Квалификация Гран-при России:
1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.31,628
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +0,402
3. Себастьян Феттель ("Феррари") – +0,425
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +0,682
5. Валттери Боттас ("Мерседес") – +1,004
6. Карлос Сайнс ("Макларен") – +1,594
7. Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1,661
8. Ландо Норрис ("Макларен") – +1,673
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9. Ромен Грожан ("Хаас") – +1,889
10. Даниэль Риккардо ("Рено") – +2,033
Не вышли в третий сегмент:
11. Пьер Гасли ("Торо Россо") – +2,322
12. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +2,330
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2,409
14. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +2,454
15. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +2,605
Не вышли во второй сегмент:
16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +3,212
17. Джордж Расселл ("Уильямс") – +3,728
18. Роберт Кубица ("Уильямс") – +4,846
19. Александер Албон ("Ред Булл") – +7,569
20. Даниил Квят ("Торо Россо")
Смотрите, на каких болидах гоняются в Формуле-1
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