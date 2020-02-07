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Льюиc Хэмилтон хочет "половину киевского "Динамо" за свой пентхаус в Нью-Йорке

7 февраля, 13:46

Лучший гонщик Формулы-1 пытается избавиться от лишнего жилища - просит за него 52 млн долларов

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: AFP

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выставил на продажу принадлежащий ему пентхаус в Нью-Йорке. Он расположен в комплексе Tribeca, в котором также проживают многие звезды кино и музыки – среди них, в частности, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Гарри Стайлс и Белла Хадид.

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Это настоящий дворец, в котором есть пять спален и бассейн. Три года назад британец купил его за 44 млн долларов, но так и не перебрался туда.

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Кстати, шестикратный чемпион "Формулы-1" ранее уже выставлял этот свой пентхаус на продажу – в марте 2019 года недвижимость оценивалась в 57 млн долларов. Однако покупателя найти так и не удалось. Теперь же пентхаус выставлен на продажу уже за 52 млн долларов – для сравнения, это – как половина трансферной стоимости всего состава киевского "Динамо".

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Добавим, что в этом же районе Нью-Йорка у Льюиса Хэмилтона имеется еще один пентхаус, который автогонщик прикупил в прошлом году за 40,7 млн долларов.

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недвижимость Нью-Йорк Формула-1 Льюис Хэмилтон

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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