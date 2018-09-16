Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в Формуле-1

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 15-го этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим – немец Себастьян Феттель ("Феррари").

Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в карьере, седьмую в сезоне и увеличил преимущество над Феттелем до 40 очков за шесть этапов до конца сезона. Ранее Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура.

Следующий этап чемпионата – Гран-при России – пройдет 28-30 сентября в Сочи.

Результаты Гран-при Сингапура:



Пилот Команда Время Пит 1. Л.Хэмилтон Mercedes - 1 2. М.Ферстаппен Red Bull +8.961 1 3. С.Феттель Ferrari +39.945 1 4. В.Боттас Mercedes +51.930 1 5. К.Райкконен Ferrari +53.001 1 6. Д.Риккардо Red Bull +53.982 1 7. Ф.Алонсо McLaren +103.011 1 8. К.Сайнс Renault +1 круг 1 9. Ш.Леклер Sauber +1 круг 1 10. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 1 11. М.Эриксон Sauber +1 круг 1 12. С.Вандорн McLaren +1 круг 1 13. П.Гасли Toro Rosso +1 круг 1 14. Л.Стролл Williams +1 круг 1 15. Р.Грожан Haas +1 круг 1 16. C.Перес Racing Point +1 круг 3 17. Б.Хартли Toro Rosso +1 круг 2 18. К.Магнуссен Haas +2 круга 3 19. С.Сироткин Williams +2 круга 2

Ранее стало известно, что Мика Шумахера хотят видеть в Формуле-1. 19-летним гонщиком интересуется команда "Ред Булл".