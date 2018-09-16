Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в Формуле-1

Сегодня, 18:07

Британский гонщик "Мерседеса" победил на Гран-при Сингапура, Макс Ферстаппен стал вторым

Льюис Хэмилтон. Фото AFP
Льюис Хэмилтон. Фото AFP

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 15-го этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим – немец Себастьян Феттель ("Феррари").

Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в карьере, седьмую в сезоне и увеличил преимущество над Феттелем до 40 очков за шесть этапов до конца сезона. Ранее Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура.

Следующий этап чемпионата – Гран-при России – пройдет 28-30 сентября в Сочи.

Результаты Гран-при Сингапура:

Пилот Команда Время Пит
1. Л.Хэмилтон Mercedes - 1
2. М.Ферстаппен Red Bull +8.961 1
3. С.Феттель Ferrari +39.945 1
4. В.Боттас Mercedes +51.930 1
5. К.Райкконен Ferrari +53.001 1
6. Д.Риккардо Red Bull +53.982 1
7. Ф.Алонсо McLaren +103.011 1
8. К.Сайнс Renault +1 круг 1
9. Ш.Леклер Sauber +1 круг 1
10. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 1
11. М.Эриксон Sauber +1 круг 1
12. С.Вандорн McLaren +1 круг 1
13. П.Гасли Toro Rosso +1 круг 1
14. Л.Стролл Williams +1 круг 1
15. Р.Грожан Haas +1 круг 1
16. C.Перес Racing Point +1 круг 3
17. Б.Хартли Toro Rosso +1 круг 2
18. К.Магнуссен Haas +2 круга 3
19. С.Сироткин Williams +2 круга 2

Ранее стало известно, что Мика Шумахера хотят видеть в Формуле-1. 19-летним гонщиком интересуется команда "Ред Булл".
Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Сингапура

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