Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в Формуле-1
Британский гонщик "Мерседеса" победил на Гран-при Сингапура, Макс Ферстаппен стал вторым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 15-го этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим – немец Себастьян Феттель ("Феррари").
Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в карьере, седьмую в сезоне и увеличил преимущество над Феттелем до 40 очков за шесть этапов до конца сезона. Ранее Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура.
Следующий этап чемпионата – Гран-при России – пройдет 28-30 сентября в Сочи.
Результаты Гран-при Сингапура:
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|-
|1
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+8.961
|1
|3. С.Феттель
|Ferrari
|+39.945
|1
|4. В.Боттас
|Mercedes
|+51.930
|1
|5. К.Райкконен
|Ferrari
|+53.001
|1
|6. Д.Риккардо
|Red Bull
|+53.982
|1
|7. Ф.Алонсо
|McLaren
|+103.011
|1
|8. К.Сайнс
|Renault
|+1 круг
|1
|9. Ш.Леклер
|Sauber
|+1 круг
|1
|10. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 круг
|1
|11. М.Эриксон
|Sauber
|+1 круг
|1
|12. С.Вандорн
|McLaren
|+1 круг
|1
|13. П.Гасли
|Toro Rosso
|+1 круг
|1
|14. Л.Стролл
|Williams
|+1 круг
|1
|15. Р.Грожан
|Haas
|+1 круг
|1
|16. C.Перес
|Racing Point
|+1 круг
|3
|17. Б.Хартли
|Toro Rosso
|+1 круг
|2
|18. К.Магнуссен
|Haas
|+2 круга
|3
|19. С.Сироткин
|Williams
|+2 круга
|2
Ранее стало известно, что Мика Шумахера хотят видеть в Формуле-1. 19-летним гонщиком интересуется команда "Ред Булл".
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