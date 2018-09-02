Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Италии

Сегодня завершился очередной этап чемпионата Формулы-1 – Гран-при Италии. Победа досталась пилоту команды "Мерседес" Льюису Хэмилтону. Второе место на подиуме занял гонщик "Феррари" Кими Райкконен, третьим финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Однако по ходу гонки голландец получил пятисекундный штраф за некорректную борьбу с Валттери Боттасом и уступил тому третью позицию.

Результаты Гран-при Италии

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 53 круга

2. Кими Райкконен ("Феррари") – +8,705

3. Валттери Боттас ("Мерседес") – +14,501

4. Себастьян Феттель ("Феррари") – +16,669

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +18,569 (получил 5 штрафных секунд)

6. Ромен Грожан ("Хаас") – +57,952

7. Эстебан Окон ("Форс-Индия") – +58,831

8. Серхио Перес ("Форс-Индия") – +59,781

9. Карлос Сайнс-младший ("Рено") – +79,026

10. Ланс Стролл ("Уильямс") – +1 круг

11. Сергей Сироткин ("Уильямс") – +1 круг

12. Шарль Леклер ("Заубер") – +1 круг

13. Стоффель Вандорн ("Макларен") – +1 круг

14. Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 круг

15. Пьер Гасли ("Торо Россо") – +1 круг

16. Маркус Эрикссон ("Заубер") – +1 круг

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1 круг

Сходы

Даниэль Риккардо ("Ред Булл")

Фернандо Алонсо ("Макларен")

Брендон Хартли ("Торо Россо")

Личный зачет

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 256 очков

2. Себастьян Феттель ("Феррари") – 226

3. Кими Райкконен ("Феррари") – 164

4. Валттери Боттас ("Мерседес") – 159

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 130

6. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") – 118

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 52

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 49

9. Фернандо Алонсо ("Макларен") – 44

10. Серхио Перес ("Форс Индия") – 44

11. Эстебан Окон ("Форс Индия") – 43

12. Ромен Грожан ("Хаас") – 35

13. Карлос Сайнс ("Рено") – 32

14. Пьер Гасли ("Торо Россо") – 28

15. Шарль Леклер ("Заубер") – 13

16. Стоффель Вандорн ("Макларен") – 8

17. Маркус Эрикссон ("Заубер") – 6

18. Лэнс Стролл ("Уильямс") – 5

19. Брендон Хартли ("Торо Россо") – 2

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" – 415 очков

2. "Феррари" – 390

3. "Ред Булл" – 248

4. "Рено" – 84

5. "Хаас" – 84

6. "Макларен" – 52

7. "Торо Россо" – 30

8. "Форс Индия" – 28

9. "Заубер" – 19

10. "Уильямс" – 4.

Ранее мы писали, что руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер раскритиковал пилота "Макларена" Фернандо Алонсо после инцидента в квалификации Гран-при Италии, где испанец и Кевин Магнуссен из "Хааса" помешали друг другу проехать удачно быстрые круги. После этого Алонсо нелицеприятно высказался об обоих гонщиках "Хааса".