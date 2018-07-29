Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
В общем зачете чемпион оторвался от Феттеля на 24 очка
После досадно упущенной победы в Германии Себастьян Феттель наверняка был злым. Первое место домашнего этапа было почти у него в кармане, но четырехкратный чемпион под дождем выжимал из машины слишком многое, за что и поплатился – поцелуем с отбойником.
Ничто не мотивирует так, как желание взять реванш. Именно на это ставили букмекеры – тем более, что в Венгрии "Мерседес" стабильно испытывает проблемы. "Феррари" же чувствуют себя на Хунграроринге как дома. Большинство экспертов утверждало: этот раунд точно за Феттелем.
Пятница обозначилась тем, чего многие и ожидали: пилот "Феррари" уверенно наматывал лучшие круги, лишь изредка отбиваясь от Риккардо. Однако в субботу вмешался посторонний фактор – дождь. Возможно, именно воспоминания прошлого этапа замедлили Себастьяна. В итоге в условиях ливня поул взял Хэмилтон. Вторым квалифицировался Боттас, третий – Райкконен. Феттель только четвертый. Третий ряд заняли, как обычно, выпускники академии "Ред Булл". Только не Ферстаппен и Риккардо, а Сайнс и Гасли. Потому что дождь, а дождь – штука непредсказуемая.
Старт гонки начался с минорной ноты: автодром почтил минутой молчания Серджио Маркионне. Президент "Феррари" так и не вышел из комы и скончался на 66-м году жизни. После возданных ему почестей, гонка началась.
Хэмилтон ушел вперед, Феттель поменялся с Кими местами и погнался за Льюисом. Позади начался театр "Ред Булл": Ферстаппен обошел Гасли, Сайнс откатился на несколько позиций, а Риккардо столкнулся с Эриксоном. Макс, правда, ускорился лишь на шесть кругов – сход из-за проблем с силовой. До этого, еще на втором круге сошел Леклер – а все из-за контакта с Пересом. Затем все на какое-то время устаканилось.
Полсотни кругов спустя сошел Вандорн – проблемы с КПП. Затем дует "Феррари" сумел догнать Боттаса и начал планомерно его "раскачивать". На 64-м круге Феттелю удалось обмануть фина, но Валттери в попытке вернуть позицию неудачно перекрестил траекторию и задел немца. Три круга спустя Боттаса атаковал уже Риккардо – и снова с контактом.
Дисскусия о том, помешал ли Феттелю догнать Хэмилтона контакт с Боттасом, идет. Однако оставим ее экспертам и фанатам. Нас же больше интересует следующее: признают ли "Феррари" и "Мерседес" уже очевидный факт использования командной тактики?
Гран-при Венгрии выиграл Хэмилтон. Феттель второй, Райкконен третий. Между Хэмом и Себом уже 24 очка отрыва. "Феррари" нужно изменить что-то, иначе Феттель рискует остаться без титула. На днях команды начнут двухдневные тесты, после которого всех ожидает летний отпуск – целых три недели. Заключительная половина сезона начнется в 26 августа. Борьба продолжиться на легендарном автодроме Спа в Бельгии.
|ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. ХУНГАРОРИНГ
|1. Хэмилтон
|Мерседес
|1:37:16.427
|2. Феттель
|Феррари
|+17.123
|3. Райкконен
|Феррари
|+20.101
|4. Риккардо
|Ред Булл
|+46.419
|5. Боттас
|Мерседес
|+50.000
|6. Гасли
|Торо Россо
|+73.273
|7. Магнуссен
|Хаас Рэйсинг
|+1 круг
|8. Алонсо
|Макларен
|+1
|9. Сайнс
|Рено
|+1
|10. Грожан
|Хаас Рэйсинг
|+1
|11. Хартли
|Торо Россо
|+1
|12. Хюлкенберг
|Рено
|+1
|13. Окон
|Форс Индия
|+1
|14. Перес
|Форс Индия
|+1
|15. Эриксон
|Заубер
|+ 2 круга
|16. Сироткин
|Уильямс
|+ 2
|17. Стролл
|Уияльмс
|+2
|Не финишировали
|Леклер
|Заубер
|1
|Причина
|Ферстаппен
|Ред Булл
|6
|мех.проблемы
|Вандорн
|Макларен
|50
|силовая установка
|мех.проблемы
|Личный зачет
|Очки
|1.
|Хэмилтон
|Мерседес
|213
|2.
|Феттель
|Феррари
|189
|3.
|Райкконен
|Феррари
|146
|4.
|Боттас
|Мерседес
|132
|5.
|Риккардо
|Ред Булл
|118
|6.
|Ферстаппен
|Ред Булл
|105
|7.
|Хюлкенберг
|Рено
|52
|8.
|Магнуссен
|Хаас Рэйсинг
|45
|9.
|Алонсо
|Макларен
|44
|10.
|Перес
|Форс Индия
|30
|11.
|Сайнс
|Рено
|30
|12.
|Окон
|Форс Индия
|29
|13.
|Гасли
|Торо Россо
|26
|14.
|Грожан
|Хаас Рэйсинг
|21
|15.
|Леклер
|Заубер
|13
|16.
|Вандорн
|Макларен
|8
|17.
|Эриксон
|Заубер
|5
|18.
|Стролл
|Уильямс
|4
|19.
|Хартли
|Торо Россо
|2
|Кубок Конструкторов
|Очки
|1.
|Мерседес
|345
|2.
|Феррари
|335
|3.
|Ред Булл
|223
|4.
|Рено
|82
|5.
|Хаас Рэйсинг
|66
|6.
|Форс Индия
|59
|7.
|Макларен
|52
|8.
|Торо Россо
|28
|9.
|Заубер
|18
|10.
|Уильямс
|4
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