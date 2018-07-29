Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Сегодня, 19:58

В общем зачете чемпион оторвался от Феттеля на 24 очка

Очередной трофей Хэмилтона. Фото AFP
Очередной трофей Хэмилтона. Фото AFP

После досадно упущенной победы в Германии Себастьян Феттель наверняка был злым. Первое место домашнего этапа было почти у него в кармане, но четырехкратный чемпион под дождем выжимал из машины слишком многое, за что и поплатился – поцелуем с отбойником.

Ничто не мотивирует так, как желание взять реванш. Именно на это ставили букмекеры – тем более, что в Венгрии "Мерседес" стабильно испытывает проблемы. "Феррари" же чувствуют себя на Хунграроринге как дома. Большинство экспертов утверждало: этот раунд точно за Феттелем.

Пятница обозначилась тем, чего многие и ожидали: пилот "Феррари" уверенно наматывал лучшие круги, лишь изредка отбиваясь от Риккардо. Однако в субботу вмешался посторонний фактор – дождь. Возможно, именно воспоминания прошлого этапа замедлили Себастьяна. В итоге в условиях ливня поул взял Хэмилтон. Вторым квалифицировался Боттас, третий – Райкконен. Феттель только четвертый. Третий ряд заняли, как обычно, выпускники академии "Ред Булл". Только не Ферстаппен и Риккардо, а Сайнс и Гасли. Потому что дождь, а дождь – штука непредсказуемая.

Старт гонки начался с минорной ноты: автодром почтил минутой молчания Серджио Маркионне. Президент "Феррари" так и не вышел из комы и скончался на 66-м году жизни. После возданных ему почестей, гонка началась.

Хэмилтон ушел вперед, Феттель поменялся с Кими местами и погнался за Льюисом. Позади начался театр "Ред Булл": Ферстаппен обошел Гасли, Сайнс откатился на несколько позиций, а Риккардо столкнулся с Эриксоном. Макс, правда, ускорился лишь на шесть кругов – сход из-за проблем с силовой. До этого, еще на втором круге сошел Леклер – а все из-за контакта с Пересом. Затем все на какое-то время устаканилось.

Полсотни кругов спустя сошел Вандорн – проблемы с КПП. Затем дует "Феррари" сумел догнать Боттаса и начал планомерно его "раскачивать". На 64-м круге Феттелю удалось обмануть фина, но Валттери в попытке вернуть позицию неудачно перекрестил траекторию и задел немца. Три круга спустя Боттаса атаковал уже Риккардо – и снова с контактом.
Дисскусия о том, помешал ли Феттелю догнать Хэмилтона контакт с Боттасом, идет. Однако оставим ее экспертам и фанатам. Нас же больше интересует следующее: признают ли "Феррари" и "Мерседес" уже очевидный факт использования командной тактики?

Гран-при Венгрии выиграл Хэмилтон. Феттель второй, Райкконен третий. Между Хэмом и Себом уже 24 очка отрыва. "Феррари" нужно изменить что-то, иначе Феттель рискует остаться без титула. На днях команды начнут двухдневные тесты, после которого всех ожидает летний отпуск – целых три недели. Заключительная половина сезона начнется в 26 августа. Борьба продолжиться на легендарном автодроме Спа в Бельгии.

ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. ХУНГАРОРИНГ
1. Хэмилтон Мерседес 1:37:16.427
2. Феттель Феррари +17.123
3. Райкконен Феррари +20.101
4. Риккардо Ред Булл +46.419
5. Боттас Мерседес +50.000
6. Гасли Торо Россо +73.273
7. Магнуссен Хаас Рэйсинг +1 круг
8. Алонсо Макларен +1
9. Сайнс Рено +1
10. Грожан Хаас Рэйсинг +1
11. Хартли Торо Россо +1
12. Хюлкенберг Рено +1
13. Окон Форс Индия +1
14. Перес Форс Индия +1
15. Эриксон Заубер + 2 круга
16. Сироткин Уильямс + 2
17. Стролл Уияльмс +2
Не финишировали
Леклер Заубер 1 Причина
Ферстаппен Ред Булл 6 мех.проблемы
Вандорн Макларен 50 силовая установка
мех.проблемы
Личный зачет Очки
1. Хэмилтон Мерседес 213
2. Феттель Феррари 189
3. Райкконен Феррари 146
4. Боттас Мерседес 132
5. Риккардо Ред Булл 118
6. Ферстаппен Ред Булл 105
7. Хюлкенберг Рено 52
8. Магнуссен Хаас Рэйсинг 45
9. Алонсо Макларен 44
10. Перес Форс Индия 30
11. Сайнс Рено 30
12. Окон Форс Индия 29
13. Гасли Торо Россо 26
14. Грожан Хаас Рэйсинг 21
15. Леклер Заубер 13
16. Вандорн Макларен 8
17. Эриксон Заубер 5
18. Стролл Уильямс 4
19. Хартли Торо Россо 2
Кубок Конструкторов Очки
1. Мерседес 345
2. Феррари 335
3. Ред Булл 223
4. Рено 82
5. Хаас Рэйсинг 66
6. Форс Индия 59
7. Макларен 52
8. Торо Россо 28
9. Заубер 18
10. Уильямс 4

Формула-1

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Автор:

Иван Коренев

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