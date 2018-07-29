Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

После досадно упущенной победы в Германии Себастьян Феттель наверняка был злым. Первое место домашнего этапа было почти у него в кармане, но четырехкратный чемпион под дождем выжимал из машины слишком многое, за что и поплатился – поцелуем с отбойником.

Ничто не мотивирует так, как желание взять реванш. Именно на это ставили букмекеры – тем более, что в Венгрии "Мерседес" стабильно испытывает проблемы. "Феррари" же чувствуют себя на Хунграроринге как дома. Большинство экспертов утверждало: этот раунд точно за Феттелем.



Пятница обозначилась тем, чего многие и ожидали: пилот "Феррари" уверенно наматывал лучшие круги, лишь изредка отбиваясь от Риккардо. Однако в субботу вмешался посторонний фактор – дождь. Возможно, именно воспоминания прошлого этапа замедлили Себастьяна. В итоге в условиях ливня поул взял Хэмилтон. Вторым квалифицировался Боттас, третий – Райкконен. Феттель только четвертый. Третий ряд заняли, как обычно, выпускники академии "Ред Булл". Только не Ферстаппен и Риккардо, а Сайнс и Гасли. Потому что дождь, а дождь – штука непредсказуемая.



Старт гонки начался с минорной ноты: автодром почтил минутой молчания Серджио Маркионне. Президент "Феррари" так и не вышел из комы и скончался на 66-м году жизни. После возданных ему почестей, гонка началась.



Хэмилтон ушел вперед, Феттель поменялся с Кими местами и погнался за Льюисом. Позади начался театр "Ред Булл": Ферстаппен обошел Гасли, Сайнс откатился на несколько позиций, а Риккардо столкнулся с Эриксоном. Макс, правда, ускорился лишь на шесть кругов – сход из-за проблем с силовой. До этого, еще на втором круге сошел Леклер – а все из-за контакта с Пересом. Затем все на какое-то время устаканилось.



Полсотни кругов спустя сошел Вандорн – проблемы с КПП. Затем дует "Феррари" сумел догнать Боттаса и начал планомерно его "раскачивать". На 64-м круге Феттелю удалось обмануть фина, но Валттери в попытке вернуть позицию неудачно перекрестил траекторию и задел немца. Три круга спустя Боттаса атаковал уже Риккардо – и снова с контактом.

Дисскусия о том, помешал ли Феттелю догнать Хэмилтона контакт с Боттасом, идет. Однако оставим ее экспертам и фанатам. Нас же больше интересует следующее: признают ли "Феррари" и "Мерседес" уже очевидный факт использования командной тактики?



Гран-при Венгрии выиграл Хэмилтон. Феттель второй, Райкконен третий. Между Хэмом и Себом уже 24 очка отрыва. "Феррари" нужно изменить что-то, иначе Феттель рискует остаться без титула. На днях команды начнут двухдневные тесты, после которого всех ожидает летний отпуск – целых три недели. Заключительная половина сезона начнется в 26 августа. Борьба продолжиться на легендарном автодроме Спа в Бельгии.