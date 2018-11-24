Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
Чемпион мира продолжает доказывать, что он лучший в этом сезоне
На автодроме "Яс Марина" завершилась квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, а тройку лучших замкнул гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.
Напомним, что Льюис Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат Формулы-1 2018 года.
Результаты квалификации Гран-при Абу-Даби:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.34,794
2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,162
3. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0,331
4. Кими Райкконен ("Феррари") — +0,571
5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — +0,607
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,795
7. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,398
8. Шарль Леклер ("Заубер") — +1,443
9. Эстебан Окон ("Форс Индия") — +1,746
10. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1,748
Не прошли в третий сегмент:
11. Карлос Сайнс ("Рено") — 1.36,982
12. Маркус Эрикссон ("Заубер") — 1.37,132
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.37,309
14. Серхио Перес ("Форс Индия") — 1.37,541
15. Фернандо Алонсо ("Макларен") — 1.37,743
Не прошли во второй сегмент:
16. Брендон Хартли ("Торо Россо") — 1.37,994
17. Пьер Гасли ("Торо Россо") — 1.38,166
18. Стоффель Вандорн ("Макларен") — 1.38,577
19. Сергей Сироткин ("Уильямс") — 1.38,635
20. Лэнс Стролл ("Уильямс) — 1.38,682.
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