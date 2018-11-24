Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Чемпион мира продолжает доказывать, что он лучший в этом сезоне

На автодроме "Яс Марина" завершилась квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, а тройку лучших замкнул гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Напомним, что Льюис Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат Формулы-1 2018 года.

Результаты квалификации Гран-при Абу-Даби:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.34,794

2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,162

3. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0,331

4. Кими Райкконен ("Феррари") — +0,571

5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — +0,607

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,795

7. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,398

8. Шарль Леклер ("Заубер") — +1,443

9. Эстебан Окон ("Форс Индия") — +1,746

10. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1,748

Не прошли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс ("Рено") — 1.36,982

12. Маркус Эрикссон ("Заубер") — 1.37,132

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.37,309

14. Серхио Перес ("Форс Индия") — 1.37,541

15. Фернандо Алонсо ("Макларен") — 1.37,743

Не прошли во второй сегмент:

16. Брендон Хартли ("Торо Россо") — 1.37,994

17. Пьер Гасли ("Торо Россо") — 1.38,166

18. Стоффель Вандорн ("Макларен") — 1.38,577

19. Сергей Сироткин ("Уильямс") — 1.38,635

20. Лэнс Стролл ("Уильямс) — 1.38,682.