Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Вчера, 18:12

Чемпион мира продолжает доказывать, что он лучший в этом сезоне

Хэмилтон и Феттель после квалификации. Фото AFP
Хэмилтон и Феттель после квалификации. Фото AFP

На автодроме "Яс Марина" завершилась квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, а тройку лучших замкнул гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Напомним, что Льюис Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат Формулы-1 2018 года.

Результаты квалификации Гран-при Абу-Даби:

 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.34,794
 2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,162
 3. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0,331
 4. Кими Райкконен ("Феррари") — +0,571
 5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — +0,607
 6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,795
 7. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,398
 8. Шарль Леклер ("Заубер") — +1,443
 9. Эстебан Окон ("Форс Индия") — +1,746
10. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1,748

Не прошли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс ("Рено") — 1.36,982
12. Маркус Эрикссон ("Заубер") — 1.37,132
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.37,309
14. Серхио Перес ("Форс Индия") — 1.37,541
15. Фернандо Алонсо ("Макларен") — 1.37,743

Не прошли во второй сегмент:

16. Брендон Хартли ("Торо Россо") — 1.37,994
17. Пьер Гасли ("Торо Россо") — 1.38,166
18. Стоффель Вандорн ("Макларен") — 1.38,577
19. Сергей Сироткин ("Уильямс") — 1.38,635
20. Лэнс Стролл ("Уильямс) — 1.38,682.
Формула-1, Гран-при Абу-Даби

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Источник:

Championat.ru

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