Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 13-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии. Хэмилтон в субботу стал первым с временем 1 минута 58,179 секунды. Второе место в квалификации занял пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель (1.58,905). Третьим стал француз Эстебан Окон из "Форс Индии" (2.01,851). Заключительный сегмент квалификации, в который пробились десять лучших пилотов, проходил при дожде.

Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье.

Результаты квалификации Гран-при Бельгии

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия М Время Кр М Время Кр М Время Кр 1. Л.Хэмилтон Mercedes 3 1:42.977 6 3 1:41.553 6 1 1:58.179 7 2. С.Феттель Ferrari 4 1:43.035 5 1 1:41.501 6 2 1:58.905 7 3. Э.Окон Racing Point FI 11 1:44.003 3 9 1:43.302 6 3 2:01.851 7 4. C.Перес Racing Point FI 12 1:44.004 3 6 1:43.014 6 4 2:01.894 5 5. Р.Грожан Haas 6 1:43.597 8 7 1:43.042 6 5 2:02.122 6 6. К.Райкконен Ferrari 1 1:42.585 3 2 1:41.533 6 6 2:02.671 4 7. М.Ферстаппен Red Bull 5 1:43.199 3 5 1:42.554 3 7 2:02.769 5 8. Д.Риккардо Red Bull 7 1:43.604 8 8 1:43.126 3 8 2:02.939 5 9. К.Магнуссен Haas 9 1:43.834 8 10 1:43.320 6 9 2:04.933 5 10. В.Боттас Mercedes 2 1:42.805 3 4 1:42.191 3 10 – 1 11. П.Гасли Toro Rosso 15 1:44.221 8 11 1:43.844 6 12. Б.Хартли Toro Rosso 14 1:44.153 8 12 1:43.865 5 13. Ш.Леклер Sauber 8 1:43.654 8 13 1:44.062 6 14. М.Эриксон Sauber 10 1:43.846 8 14 1:44.301 3 15.Н.Хюлкенберг Renault 13 1:44.145 3 15 – 0 16. К.Сайнс Renault 16 1:44.489 6 17. Ф.Алонсо McLaren 17 1:44.917 6 18. С.Сироткин Williams 18 1:44.998 6 19. Л.Стролл Williams 19 1:45.134 6 20. С.Вандорн McLaren 20 1:45.307 8

Ранее стало известно, что "Форс Индия" сменила название на Racing Point Force India и получила допуск на Гран-при Бельгии.