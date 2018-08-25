Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии
Высокие места заняли гонщики "Форс Индии" Окон и Перес
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 13-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии. Хэмилтон в субботу стал первым с временем 1 минута 58,179 секунды. Второе место в квалификации занял пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель (1.58,905). Третьим стал француз Эстебан Окон из "Форс Индии" (2.01,851). Заключительный сегмент квалификации, в который пробились десять лучших пилотов, проходил при дожде.
Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье.
Результаты квалификации Гран-при Бельгии
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|3
|1:42.977
|6
|3
|1:41.553
|6
|1
|1:58.179
|7
|2. С.Феттель
|Ferrari
|4
|1:43.035
|5
|1
|1:41.501
|6
|2
|1:58.905
|7
|3. Э.Окон
|Racing Point FI
|11
|1:44.003
|3
|9
|1:43.302
|6
|3
|2:01.851
|7
|4. C.Перес
|Racing Point FI
|12
|1:44.004
|3
|6
|1:43.014
|6
|4
|2:01.894
|5
|5. Р.Грожан
|Haas
|6
|1:43.597
|8
|7
|1:43.042
|6
|5
|2:02.122
|6
|6. К.Райкконен
|Ferrari
|1
|1:42.585
|3
|2
|1:41.533
|6
|6
|2:02.671
|4
|7. М.Ферстаппен
|Red Bull
|5
|1:43.199
|3
|5
|1:42.554
|3
|7
|2:02.769
|5
|8. Д.Риккардо
|Red Bull
|7
|1:43.604
|8
|8
|1:43.126
|3
|8
|2:02.939
|5
|9. К.Магнуссен
|Haas
|9
|1:43.834
|8
|10
|1:43.320
|6
|9
|2:04.933
|5
|10. В.Боттас
|Mercedes
|2
|1:42.805
|3
|4
|1:42.191
|3
|10
|–
|1
|11. П.Гасли
|Toro Rosso
|15
|1:44.221
|8
|11
|1:43.844
|6
|12. Б.Хартли
|Toro Rosso
|14
|1:44.153
|8
|12
|1:43.865
|5
|13. Ш.Леклер
|Sauber
|8
|1:43.654
|8
|13
|1:44.062
|6
|14. М.Эриксон
|Sauber
|10
|1:43.846
|8
|14
|1:44.301
|3
|15.Н.Хюлкенберг
|Renault
|13
|1:44.145
|3
|15
|–
|0
|16. К.Сайнс
|Renault
|16
|1:44.489
|6
|17. Ф.Алонсо
|McLaren
|17
|1:44.917
|6
|18. С.Сироткин
|Williams
|18
|1:44.998
|6
|19. Л.Стролл
|Williams
|19
|1:45.134
|6
|20. С.Вандорн
|McLaren
|20
|1:45.307
|8
Ранее стало известно, что "Форс Индия" сменила название на Racing Point Force India и получила допуск на Гран-при Бельгии.
Вы сейчас просматриваете новость "Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"