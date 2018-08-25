Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии

Сегодня, 18:02

Высокие места заняли гонщики "Форс Индии" Окон и Перес

Льюис Хэмилтон бужит на награждение. Фото AFP
Льюис Хэмилтон бужит на награждение. Фото AFP

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 13-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии. Хэмилтон в субботу стал первым с временем 1 минута 58,179 секунды. Второе место в квалификации занял пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель (1.58,905). Третьим стал француз Эстебан Окон из "Форс Индии" (2.01,851). Заключительный сегмент квалификации, в который пробились десять лучших пилотов, проходил при дожде.

Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье.

Результаты квалификации Гран-при Бельгии

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
М Время Кр М Время Кр М Время Кр
1. Л.Хэмилтон Mercedes 3 1:42.977 6 3 1:41.553 6 1 1:58.179 7
2. С.Феттель Ferrari 4 1:43.035 5 1 1:41.501 6 2 1:58.905 7
3. Э.Окон Racing Point FI 11 1:44.003 3 9 1:43.302 6 3 2:01.851 7
4. C.Перес Racing Point FI 12 1:44.004 3 6 1:43.014 6 4 2:01.894 5
5. Р.Грожан Haas 6 1:43.597 8 7 1:43.042 6 5 2:02.122 6
6. К.Райкконен Ferrari 1 1:42.585 3 2 1:41.533 6 6 2:02.671 4
7. М.Ферстаппен Red Bull 5 1:43.199 3 5 1:42.554 3 7 2:02.769 5
8. Д.Риккардо Red Bull 7 1:43.604 8 8 1:43.126 3 8 2:02.939 5
9. К.Магнуссен Haas 9 1:43.834 8 10 1:43.320 6 9 2:04.933 5
10. В.Боттас Mercedes 2 1:42.805 3 4 1:42.191 3 10 1
11. П.Гасли Toro Rosso 15 1:44.221 8 11 1:43.844 6
12. Б.Хартли Toro Rosso 14 1:44.153 8 12 1:43.865 5
13. Ш.Леклер Sauber 8 1:43.654 8 13 1:44.062 6
14. М.Эриксон Sauber 10 1:43.846 8 14 1:44.301 3
15.Н.Хюлкенберг Renault 13 1:44.145 3 15 0
16. К.Сайнс Renault 16 1:44.489 6
17. Ф.Алонсо McLaren 17 1:44.917 6
18. С.Сироткин Williams 18 1:44.998 6
19. Л.Стролл Williams 19 1:45.134 6
20. С.Вандорн McLaren 20 1:45.307 8

Ранее стало известно, что "Форс Индия" сменила название на Racing Point Force India и получила допуск на Гран-при Бельгии.

Формула-1, Гран-при Бельгии, Льюис Хэмилтон

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