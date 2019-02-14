"Макларен" в новом сезоне Формулы-1 будет выступать на болиде под названием MCL34
В новом сезоне за "Макларен" будут выступать Карлос Сайнс и Ландо Норрис
Команда Формулы-1 "Макларен" на своей базе в Уокинге показала новый автомобиль под индексом MCL34. Новый болид "Макларена" на сезон-2019 сохранил оранжевую окраску. В новом сезоне за "Макларен" будут выступать испанец Карлос Сайнс и британец Ландо Норрис.
TWITTER— McLaren (@McLarenF1) February 14, 2019
Ранее новые болиды презентовали следующие команды:
Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.
Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.
Кстати, в Формуле-1 могла появиться команда "Лола", но название не пропустили. В итоге руководству "Форс Индии" пришлось остановиться на варианте "Рейсинг Пойнт".
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