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"Макларен" в новом сезоне Формулы-1 будет выступать на болиде под названием MCL34

Сегодня, 14:43

В новом сезоне за "Макларен" будут выступать Карлос Сайнс и Ландо Норрис

Фото: Twitter
"Макларен" в новом сезоне Формулы-1 будет выступать на болиде под названием MCL34 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/561/f2c/5c6561f2c6f8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/561/f2c/5c6561f2c6f8b.jpg Формула 1 В новом сезоне за "Макларен" будут выступать Карлос Сайнс и Ландо Норрис

Команда Формулы-1 "Макларен" на своей базе в Уокинге показала новый автомобиль под индексом MCL34. Новый болид "Макларена" на сезон-2019 сохранил оранжевую окраску. В новом сезоне за "Макларен" будут выступать испанец Карлос Сайнс и британец Ландо Норрис.

Ранее новые болиды презентовали следующие команды:

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.

Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.

Кстати, в Формуле-1 могла появиться команда "Лола", но название не пропустили. В итоге руководству "Форс Индии" пришлось остановиться на варианте "Рейсинг Пойнт".

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Тег Формула-1, Макларен

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Источники:

Советский спорт , Сегодня|Спорт

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