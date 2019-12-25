"Маленькие шаги": жена Михаэля Шумахера обратилась к болельщикам легенды Формулы-1

Супруга семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна во время визита в фан-клуб легендарного пилота в городе Керпене сделала редкое заявление о состоянии своего мужа. Напомним, что 31 декабря будет шестая годовщина драматического инцидента во Французских Альпах, в результате которого Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор не появлялся на публике.
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"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Из множества маленьких элементов может сложиться огромная мозаика, – обратилась к болельщикам Коринна. – Вместе вы сильнее – именно так движение KeepFighting, объединяя усилия людей, помогает им сохранять надежду".
KeepFightingMichael – под таким названием фан-клуб Михаэля запустит новую страницу, посвященную "Красному барону", чтобы напомнить всему миру о выдающемся наследии немецкого гонщика.
Напомним, Михаэль Шумахер получил травму головы в декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте во Франции. С тех пор Шумахер, которому в январе исполнилось 50 лет, ни разу не появлялся на публике. В конце прошлого года стало известно, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.
В сентябре этого года Шумахер был выписан из больницы в Париже после прохождения курса экспериментального лечения. Курс лечения, который прошел Шумахер, держится в тайне.
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