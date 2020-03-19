Монако отменяется – курс на Азербайджан: Формула-1 перенесла майские этапы и хочет стартовать летом

Но весенние Гран-при не хотят "потерять" и ищут для них новые даты в календаре

Начало сезона в Формуле-1 откладывается минимум до лета. Гран-при Нидерландов, Испании и Монако, которые запланированы май, были отложены в связи с пандемией коронавируса – об этом сообщает официальный сайт Королевских гонок. Таким образом, чемпионат 2020 года стартует в лучшем случае в Азербайджане 7 июня. Ранее мы писали, что Бахрейн и Вьетнам куда-то перенесли, а сезон начнут в мае.

"Формула-1, ФИА и три промоутера приняли это решение, чтобы обеспечить здоровье и безопасность путешествующего персонала, участников чемпионата и болельщиков, что остаётся нашей главной задачей", — гласит сообщение.

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Отметим, что Гран-при Нидерландов стояло в календаре с 1 по 3 мая на трассе в Зандворте, этап в Испании был намечен на 8-10 мая, а Гран-при Монако должен был пройти с 21 по 24 мая. На данный момент все стороны изучают возможность переноса майских гонок на более поздние даты. Формула-1 и ФИА рассчитывает начать сезон в июне, однако продолжают следить за ситуацией с пандемией COVID-19.

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