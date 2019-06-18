Машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка

После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях

Михаэль Шумахер. Болид гонщика в 2002 году. Фото: Getty Images

Болид "Феррари" 2002 года, на котором выступал Михаэль Шумахер, будет продан на аукционе. Мероприятие состоится 30 ноября в Абу-Даби перед заключительным Гран-при нынешнего сезона.

Чемпионский болид, который выставят на продажу, выигрывал три гонки из 11, в которых Шумахер побеждал в 2002 году. Аукцион организован совместно с домом Sotheby’s. Часть вырученных средств пойдет в фонд Keep Fighting, который был создан после тяжелой травмы Шумахера, полученной им в 2013 году во время катания на горных лыжах.

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Ранее стало известно, что Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. По данным СМИ, медицинская помощь гонщику обходится в 50 тысяч фунтов в неделю.

"Он не прикован к постели, и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания, – говорится в статье Daily Mail, которая не называет своих источников. – Тем не менее, он получает уход и всеобъемлющую терапию".

Издание также сообщает, что Михаэль живет вместе со своей семьей в основной части дома, а не в специальной пристройке, которая, по некоторым сообщениям, была оборудована под больничную палату. Оказалось, что строительство началось еще до травмы, и в этой пристройке живет отец Михаэля, когда приезжает в гости.

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