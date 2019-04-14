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"Мерседес" сделал третий дубль в сезоне, Хэмилтон выиграл 1000-гонку в истории Формулы-1

Сегодня, 11:35

Новичок "Ред Булл" Пьер Гасли продемонстрировал самый быстрый круг

Британский гонщик команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая. Британец выиграл второй этап подряд, одержав 75-победу в карьере, и возглавил общий зачет гонщиков. Вторым к финишу пришел его партнер по команде Валттери Боттас, а тройку призеров замкнул Себастьян Феттель из "Феррари".

Кстати, пилоты "Мерседес" впервые с 1992 года оформили третий дубль в трех стартовых гонках сезона. С такими темпами конкурентам будет тяжело потягаться с ними за победу в чемпионате.

Дополнительное очко заработал автор лучшего круга Пьер Гасли из "Ред Булл", финишировавший шестым. 

Отметим, что награду "Гонщик дня" получил Александр Албон из "Торо Россо". Во время третьей практики он разбил свой болид и вынужден был стартовать с пит-лейн, но сумел войти в топ-10 этапа в Китае.

Гран-при Китая:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 56 кругов

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +6,552

3. Себастьян Феттель ("Феррари") +13,744

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +27,627

5. Шарль Леклер ("Феррари") +31,276

6. Пьер Гасли ("Ред Булл") +89,307

7. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг

8. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

10. Алекс Албон ("Торо Россо") +1 круг

11. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

12. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

13. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

15. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1 круг

16. Джордж Расселл ("Уильямс") +2 круга

17. Роберт Кубица ("Уильямс") +2 круга

Сошли:

Ландо Норрис ("Макларен")

Даниил Квят ("Торо Россо")

Нико Хюлькенберг ("Рено")

Ранее мы сообщали, что в календаре Формулы-1 появится Гран-при Нидерландов. Первая гонка на голландской трассе пройдет в мае 2020 года.

Напомним, что в Ханое уже начали строить трассу Формулы-1. Гран-при Вьетнама будет в календаре Формулы-1 уже в следующем году

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Китая

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Сегодня|Спорт

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