Мика Шумахера хотят видеть в Формуле-1

Авторитетное издание Motorsport сообщает, что команда Формулы-1 "Ред Булл" интересуется сыном семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Миком. Глава австрийской команды Кристиан Хорнер, а также советник "конюшни" Хельмут Марко рассматривают возможность приглашения 19-летнего гонщика на место одного из пилотов своей фарм-команды "Торо Россо".

Для выступления в Формуле-1 уже со следующего сезона Шумахер-младший должен заработать суперлицензию FIA. Для этого ему нужно занять, как минимум, второе место в общем зачете текущего чемпионата Формулы-3. Сейчас немец находится именно на этой позиции.

Ранее мы писали, что сын Шумахера проехал на болиде отца в честь первой победы легендарного гонщика. Мик сел за руль болида 1994 года на трассе в Бельгии.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

Недавно появилась информация, что Михаэль Шумахер плачет, глядя на горы и озеро.