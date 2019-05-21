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Минуту в огне: видео самой ужасной аварии Ники Лауды

21 мая, 13:23

Гонщик выжил после пожара и скрывал шрамы под красной кепкой

После страшной аварии Лауда всегда ходил в кепке
После страшной аварии Лауда всегда ходил в кепке. Фото: AFP

Один из легендарных гонщиков Формулы-1 Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Он трижды побеждал на чемпионатах мира, а его красная кепка знакома всем мало-мальски интересующимся автоспортом.

Летом прошлого года Ники Лауда перенес операцию по пересадке легкого, после которой он несколько месяцев проходил реабилитацию. Операция на легких для Лауды стала следствием аварии, в которую он попал будучи гонщиком "Феррари" в 1976 году на Гран-при Германии: 

  • На втором круге гонки машина Лауды сорвалась с трассы, предположительно из-за неисправной задней подвески, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу, где оказалась на пути ехавшего сзади Брета Ланджера, который на высокой скорости врезался в машину Лауды. Ланджер смог быстро выбраться из своей машины, а Лауда оказался зажат между обломками. Ланджер, а также подъехавшие к месту аварии немного позже Артуро Мерцарио, Харальд Эртль и Гай Эдвардс пытались достать Лауду из горящей машины, но смогли это сделать не сразу, около минуты Лауда был в огне и получил обширные ожоги головы и, кроме того, некоторое время вынужден был вдыхать токсичные продукты горения. Хотя он был в сознании и даже пытался встать после того, как его извлекли из машины, позже в больнице Ники впал в кому, и врачи сомневались в том, что он выживет.
  • Однако Лауда не только выжил, но и вернулся в гонки спустя всего шесть недель после аварии, пропустив только две гонки. После аварии на его голове и лице осталось множество шрамов, которые Лауда всегда прикрывал красной кепкой, которая стала одним из узнаваемых прессой и публикой атрибутов. Лауда сделал только одну пластическую операцию, чтобы полностью восстановить веки, а остальные повреждения, по его словам, не очень тяготили его.

Ранее мы рассказывали об украинце, который стремится в Формулу-1. "На сезон в Ф-4 нужно 200 000 евро. Собрали 30 тысяч", – рассказал нам Иван Пеклин.

Представление команд Формулы-1 на сезон-2019:

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Тег Формула-1, Ники Лауда

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Источники:

Wikipedia , Сегодня|Спорт

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