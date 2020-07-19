"Надеюсь, весь мир скоро увидит Шумахера": президент FIA навестил легендарного пилота Формулы-1

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, что проведал семикратного чемпиона Формулы-1 немца Михаэля Шумахера. Напомним, Шумахер получил тяжелые травмы головы в декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте во Франции. С тех пор Михаэль, которому в январе исполнился 51 год, ни разу не появлялся на публике.

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В 1993-2008 годах Тодт был генеральным директором команды "Феррари", за которую выступал Шумахер. Тогда они сдружились, и теперь семья пилота принимает его в своем доме. 74-летний француз не был многословен в комментарии Daily Mail, высказавшись под давлением и внимательно подбирая выражения:

"Я виделся с Михаэлем на прошлой неделе. Он борется. Надеюсь, мир сможет увидеть его снова. Он и его семья работают в этом направлении".

Тем временем в июне врачи раскрыли подробности новой операции Михаэля Шумахера. Хотя о состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить все в тайне.

Однако прошлой осенью стало известно, что Михаэля Шумахера перевезли в клинику в Париже. При этом неназванный член медицинского персонала учреждения заявил журналистам: "Он в сознании".

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