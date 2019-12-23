Нашли преемника Шумахера: "Феррари" продлил контракт с прошлогодним дебютантом

Пилот из Монако в дебютном сезоне в "Феррари" выступил лучше, чем четырехкратный чемпион мира

Шарль Леклер

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Команда Формулы-1 "Феррари" объявила о продлении контракта с гонщиком из Монако Шарлем Леклером еще на пять лет. Леклер дебютировал в "Королевских гонках" в 2018 году в составе "Альфа Ромео Заубер", а спустя год стал пилотом "Скуадерии".

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"Очень рад объявить, что я остаюсь в "Феррари" еще на пять лет. Я благодарен за предоставленную возможность выступать в такой команде! Я многому научился в первый год в "Феррари" – сезон стал отличной отправной точкой для построения прочных отношений на предстоящие годы", – заявил Леклер после продления контракта.

Прошлый сезон для Леклера стал дебютным в составе "Феррари". Тем не менее молодой гонщик сумел одержать две победы, 10 раз попал на подиумы, шесть раз выиграл поул в квалификации и четырежды продемонстрировал быстрейший круг. Это позволило ему набрать 264 очка и занять итоговое четвертое место, опередив опытного партнера по команде Себастьяна Феттеля.

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