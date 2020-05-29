Не хотите купить команду Формулы-1? Одна из самых старейших "конюшен" борется за выживание

Карантин, связанный с пандемией коронавируса, отмена соревнований и потеря спонсоров сильно ударили по финансам команд Формулы-1. Так, на грани продажи оказалась "конюшня" из Британии – "Уильямс". Об этом сообщила заместитель руководителя команды Клэр Уильямс. Ранее мы рассказывали, как Формула-1 выжигает пилотов дотла.

"Еще слишком рано рассуждать о том, как гипотетически может называться команда в случае продажи, – цитирует Клэр Уильямс Racefans. – Хотя семья Уильямс хотела бы, чтобы наше имя оставалось в Формуле-1. Однако переименование не означает, что команда перестанет выступать в гонках. Для нас самое главное – гарантировать будущее команды, сделать его успешным для получения инвестиций".

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Возможная продажа всей компании – один из сценариев, который рассматривается советом директоров. Но не единственный, так как в "Уильямс" также предпринимают попытки привлечь новых инвесторов и акционеров.

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"Хотя никакие решения пока не приняты, для того, чтобы переговоры с заинтересованными сторонами стали возможными, компания объявляет о начале формального процесса продажи", – говорится в опубликованном 29 мая заявлении руководства "Уильямс".

Конкретных предложений команда пока не получала, но предварительные переговоры с потенциальными инвесторами уже идут. Также в заявлении подчеркивается, что бюджет на этот сезон у "Уильямс" есть: "Хотя компания столкнулась с рядом трудностей, в настоящее время она располагает необходимыми средствами и готова вернуться к гонкам, как только позволит календарь 2020 года".

Новый болид "Уильямс"/Фото ROKiT WILLIAMS RACING

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Напомним, что "Уильямс" была основана в 1977 году и является старейшей в нынешнем пелотоне после "Феррари" и "Макларен". Команда выиграла девять Кубков конструкторов, а ее пилоты семь раз становились чемпионами Ф-1. Но в предыдущих двух сезонах британская "конюшня" занимала последнее, 10 место, в связи с чем призовые выплаты от Формулы 1 сократились на 35 миллионов фунтов. А общие же доходы в 2019 году снизились на 13 млн. фунтов.

Также в Williams Racing объявили о расторжении контракта с британской компанией ROKiT, до последнего времени являвшейся титульным партнером команды. При этом лишь в прошлом июле было объявлено о продлении спонсорского соглашения с трех до пяти лет. Причины такого решения не разглашаются, но аутсайдеру Формулы-1 теперь придется изменить цвета новой машины.

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