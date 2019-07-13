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Нелепая авария в Формуле-1: Грожан разбил машину на пит-лейне

13 июля, 16:18

Гонщик "Хааса" сломал антикрыло, но смог продолжить свободные заезды

Грожан разбил болид в Сильверстоуне
Грожан разбил болид в Сильверстоуне. Фото: AFP

Свободные заезды Гран-при Великобритании Формулы-1 были отмечены рядом вылетов машин за пределы трассы. Автором самой нелепой аварии в Сильверстоуне стал пилот "Хаас" Ромен Грожан. Француз врезался в металлическое ограждение при выезде с пит-лейн.

Повреждения болида оказались незначительными: при столкновении с забором сломано было лишь переднее антикрыло. Грожану пришлось проехать круг на разбитом болиде, после чего он заехал на ремонт.

После этого инцидента французский пилот смог проехать еще 20 кругов по трассе. Правда, Грожан явно не пытался ехать на пределе возможностей. Его быстрейший круг стал лишь 19-м в неофициальной таблице свободных заездов.

Напомним, накануне был обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку в этом списке занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году должен составить 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов. Себастьян Феттель получает на семь миллионов евро меньше, однако практически все эти деньги – его зарплата в "Феррари". Немецкий гонщик уже давно известен тем, что стремится избегать спонсорских мероприятий.

На каких болидах гоняются в Формуле-1

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Тег Формула-1, Ромен Грожан

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