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Непостижимое видео: два мотоцикла "взбесились" и своими сальто чуть не убили легенду спорта

16 августа, 20:48

Олег Люлька Олег Люлька

На Гран-при Австрии в Шпильберге творилось нечто невообразимое. Росси и Виньялес лишь чудом остались живы

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP напомнил, почему гонки на мотоциклах куда опаснее автомобильных – в воскресенье, 16 августа, в Австрии лишь чудом обошлось без летальных исходов. Повезло всем!

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На Гран-при Австрии в Шпильберге столкнулись Франко Морбиделли и Жоан Зарко – итальянец коснулся заднего колеса байка француза на скорости за 300 км/ч перед третьим поворотом. Гонщики покатились за пределы трассы в гравий, а вот их мотоциклы "взбесились" – их понесло с большей скоростью.

Все бы могло обойтись, если бы следующий поворот не был правым и 90-градусным. Тяжеленная неуправляемая техника едва не убила других райдеров: один байк своим ходом доехал до отбойника и отскочил от него на трассу, а другой подбросило на кочке, и мотоцикл на дикой скорости закувыркался по дорожному полотну – где еще продолжалась гонка.

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Только посмотрите: Маверик Виньялес и Валентино Росси от смерти (или как минимум тяжелых травм) отделили сантиметры и доли секунды. Два чужих мотоцикла по очереди влетели ровно между двумя партнерами по "Ямахе".

Здесь хорошо видно, насколько все было на грани: если бы знаменитый итальянец Валентино Росси затормозил чуть позже, то мотоцикл Морбиделли прилетел бы точно ему в голову. 9-кратный чемпион мира явно родился в рубашке.

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К счастью, упавшие гонщики тоже в порядке: Жоан Зарко сразу поднялся, а Франко Морбиделли сначала унесли на носилках, но вскоре телекамеры показали, как он идет самостоятельно, поддерживаемый медиками.

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Гонку остановили красным флагом и спустя время возобновили. Выиграл Андреа Довициозо на "Дукати", Хоан Мир прямо на финише вырвал второе место у Джека Миллера, а Валентино Росси добрался до финиша пятым.

Ранее мы писали, что гонщик не удержал многотонный грузовик на трассе. Лишь чудом обошлось без жертв.

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авария гонки мотоциклисты мотоциклы Валентино Росси MotoGP

Источник: sports.ru

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