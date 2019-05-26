Ники Лауда будет похоронен в гоночном комбинезоне

Легендарного гонщика похоронят 29 мая на центральном кладбище в Вене

Ники Лауда. Фото: AFP

20 мая ушел из жизни трехкратный чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда. Легендарный австриец в последние месяцы тяжело болел, перенес операцию по трансплантации легких, а незадолго до смерти проходил процедуру гемодиализа в одной из швейцарских клиник.

Церемония прощания с Лаудой состоится 29 мая в соборе святого Стефана в Вене. После Ники будет похоронен на центральном кладбище в Вене, где также похоронена его мать. Священнослужитель, который будет отправлять Лауду в последний путь, рассказал, что умерший будет погребен в своем гоночном комбинезоне, сообщает GrandPX.news.

Ники Лауда и Алан Прост

Ники Лауда – трехкратный чемпион мира в классе Формула-1 (1975, 1977, 1984), был менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.

Ранее мы писали, что во время гоночного уикенда в Монако все пилоты будут ходить в красных бейсболках – фирменном головном уборе легендарного австрийца. Кроме того, болельщиков также призвали прийти на гонку в красных кепках.

Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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