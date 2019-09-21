Ночной этап Формулы-1 в Сингапуре: квалификацию выиграл Леклер

Шарль Леклер выиграл квалификацию в Сингапуре, завоевав пятый поул в сезоне

Шарль Леклер - лучший в квалификации Гран-при Сингапура / Фото: AFP

В субботу состоялась квалификация Гран-при Сингапура в Формуле-1. Этот этап "ночной" и проходит при искусственном освещении. Победу в "отборе" 15-го этапа чемпионата Ф-1 одержал Шарль Леклер из Монако, который выступает за "Феррари". Леклер, который завоевал свой третий поул-позишн подряд, показал результат 1 минута 36,217 секунды. Вторым стал британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,191), третьим – партнер Леклера по команде немец Себастьян Феттель (+0,220). Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье.

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В десятку лучших по итогам квалификации также вошли: 4. Макс Ферстаппен, Нидерланды, "Ред Булл"; 5. Вальттери Боттас, Финляндия, "Мерседес"; 6. Александр Албон, Таиланд, "Ред Булл"; 7. Карлос Сайнс-младший, Испания, "Макларен"; 8. Дэниел Риккьярдо, Австралия, "Рено"; 9. Нико Хюлькенберг, Германия, "Рено"; 10. Ландо Норрис, Великобритания, "Макларен".

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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА В ФОРМУЛЕ-1

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