Ночную квалификацию Гран-при Сингапура выиграл Льюис Хэмилтон

Макс Ферстаппен уступил три десятых и будет стартовать вторым – это его лучшая квалификация в сезоне

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 15-го этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Квалификация состоялась в субботу и проходила в темное время суток. Результат Хэмилтона – 1 минута 36,015 секунды. Вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,319 секунды). На втором ряду стартовой решетки в воскресенье расположатся Себастьян Феттель из "Феррари" (+0,613) и Вальттери Боттас из "Мерседеса" (+0,687). Гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье.

"Невероятный поул! Не представляю, как он у меня получился – видимо, удалось собрать все воедино. Спасибо команде, сотрудники неустанно работали с новинками, а я смог вложить все в один-единственный круг! По ходу своего быстрого круга я не допустил ни единой ошибки и проехал его буквально на пределе – возможно, это один из лучших поулов, которые я помню!", – сказал Хэмилтон после квалификации.

Этот поул стал для британского гонщика 79-м в карьере, седьмым в сезоне и четвертым на трассе в Сингапуре. Макс Ферстаппен уступил три десятых и будет стартовать вторым – это его лучшая квалификация в сезоне.

Результаты квалификации Гран-при Сингапура:

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия М Время Кр М Время Кр М Время Кр 1. Л.Хэмилтон Mercedes 14 1:39.403 6 4 1:37.344 6 1 1:36.015 5 2. М.Ферстаппен Red Bull 5 1:38.751 4 2 1:37.214 3 2 1:36.334 7 3. С.Феттель Ferrari 2 1:38.218 5 6 1:37.876 6 3 1:36.628 6 4. В.Боттас Mercedes 12 1:39.291 7 3 1:37.254 7 4 1:36.702 6 5. К.Райкконен Ferrari 3 1:38.534 5 1 1:37.194 6 5 1:36.794 6 6. Д.Риккардо Red Bull 1 1:38.153 3 5 1:37.406 3 6 1:36.996 6 7. C.Перес Racing Point FI 6 1:38.814 8 7 1:38.342 5 7 1:37.985 6 8. Р.Грожан Haas 4 1:38.685 6 8 1:38.367 6 8 1:38.320 3 9. Э.Окон Racing Point FI 7 1:38.912 8 10 1:38.534 6 9 1:38.365 6 10.Н.Хюлкенберг Renault 8 1:38.932 6 9 1:38.450 6 10 1:38.588 6 11. Ф.Алонсо McLaren 9 1:39.022 6 11 1:38.641 6 12. К.Сайнс Renault 10 1:39.103 6 12 1:38.716 6 13. Ш.Леклер Sauber 11 1:39.206 8 13 1:38.747 6 14. М.Эриксон Sauber 13 1:39.366 8 14 1:39.453 6 15. П.Гасли Toro Rosso 15 1:39.614 7 15 1:39.691 6 16. К.Магнуссен Haas 16 1:39.644 6 17. Б.Хартли Toro Rosso 17 1:39.809 8 18. С.Вандорн McLaren 18 1:39.864 8 19. С.Сироткин Williams 19 1:41.263 8 20. Л.Стролл Williams 20 1:41.334 6



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