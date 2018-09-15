Ночную квалификацию Гран-при Сингапура выиграл Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен уступил три десятых и будет стартовать вторым – это его лучшая квалификация в сезоне
Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 15-го этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Квалификация состоялась в субботу и проходила в темное время суток. Результат Хэмилтона – 1 минута 36,015 секунды. Вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,319 секунды). На втором ряду стартовой решетки в воскресенье расположатся Себастьян Феттель из "Феррари" (+0,613) и Вальттери Боттас из "Мерседеса" (+0,687). Гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье.
"Невероятный поул! Не представляю, как он у меня получился – видимо, удалось собрать все воедино. Спасибо команде, сотрудники неустанно работали с новинками, а я смог вложить все в один-единственный круг! По ходу своего быстрого круга я не допустил ни единой ошибки и проехал его буквально на пределе – возможно, это один из лучших поулов, которые я помню!", – сказал Хэмилтон после квалификации.
Этот поул стал для британского гонщика 79-м в карьере, седьмым в сезоне и четвертым на трассе в Сингапуре. Макс Ферстаппен уступил три десятых и будет стартовать вторым – это его лучшая квалификация в сезоне.
Результаты квалификации Гран-при Сингапура:
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|14
|1:39.403
|6
|4
|1:37.344
|6
|1
|1:36.015
|5
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|5
|1:38.751
|4
|2
|1:37.214
|3
|2
|1:36.334
|7
|3. С.Феттель
|Ferrari
|2
|1:38.218
|5
|6
|1:37.876
|6
|3
|1:36.628
|6
|4. В.Боттас
|Mercedes
|12
|1:39.291
|7
|3
|1:37.254
|7
|4
|1:36.702
|6
|5. К.Райкконен
|Ferrari
|3
|1:38.534
|5
|1
|1:37.194
|6
|5
|1:36.794
|6
|6. Д.Риккардо
|Red Bull
|1
|1:38.153
|3
|5
|1:37.406
|3
|6
|1:36.996
|6
|7. C.Перес
|Racing Point FI
|6
|1:38.814
|8
|7
|1:38.342
|5
|7
|1:37.985
|6
|8. Р.Грожан
|Haas
|4
|1:38.685
|6
|8
|1:38.367
|6
|8
|1:38.320
|3
|9. Э.Окон
|Racing Point FI
|7
|1:38.912
|8
|10
|1:38.534
|6
|9
|1:38.365
|6
|10.Н.Хюлкенберг
|Renault
|8
|1:38.932
|6
|9
|1:38.450
|6
|10
|1:38.588
|6
|11. Ф.Алонсо
|McLaren
|9
|1:39.022
|6
|11
|1:38.641
|6
|12. К.Сайнс
|Renault
|10
|1:39.103
|6
|12
|1:38.716
|6
|13. Ш.Леклер
|Sauber
|11
|1:39.206
|8
|13
|1:38.747
|6
|14. М.Эриксон
|Sauber
|13
|1:39.366
|8
|14
|1:39.453
|6
|15. П.Гасли
|Toro Rosso
|15
|1:39.614
|7
|15
|1:39.691
|6
|16. К.Магнуссен
|Haas
|16
|1:39.644
|6
|17. Б.Хартли
|Toro Rosso
|17
|1:39.809
|8
|18. С.Вандорн
|McLaren
|18
|1:39.864
|8
|19. С.Сироткин
|Williams
|19
|1:41.263
|8
|20. Л.Стролл
|Williams
|20
|1:41.334
|6
Ранее стало известно, что Мика Шумахера хотят видеть в Формуле-1. 19-летним гонщиком интересуется команда "Ред Булл".
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