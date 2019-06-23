Новый асфальт не по зубам "Феррари": Хэмилтон снова быстрее всех в Формуле-1
Новое покрытие на трассе во Франции создало проблемы пилотам Формулы-1
Формула-1 снова в старушке Европе! На этот раз сумасшедшая скорость захлестнула край вина и специфического сыра – Францию. В прошлом году битва за автодром Поль-Рикар была за "Мерседесом", да и в этот раз неожиданностями и не пахло. Семь побед в семи гонках – команда из Брэкли не имеет равных в этом сезоне. "Феррари" разрывается между попытками нагнать темп лидера и решить собственные проблемы. "Ред Булл" пока навязывает борьбу только парням в красном. Эра турбин – просто игровая площадка "Мерседес".
Важным фактором было покрытие Поль-Рикар. Всего за пару недель до Гран-при французы укатали новехонький асфальт. В условиях такой погоды он раскалился, как сковородка. Горячий асфальт – скользкий асфальт. Эта простая новость заставила многих пилотов изрядно попотеть, пробуя разные шинные составы. Избранными оказались С2, С3 и С4 – Хард, Медиум и Софт для "староверов".
Квалификация. В субботу Софт показал ребятам, что с ним лучше не связываться. Так, Райкконен вылетел, не смог увернуться от медленного Риккардо. Затем уже Грожан изворачивался, чтобы не влететь в Кими, когда тот вальяжно вернулся на трассу. Риккардо так и не смог разогнать Софт до нужных кондиций, потому переобулся в Медиум. Один за другим, пилоты начали ему вторить. И все же в конце пелетон работал на Софт – ведь мягкая резина означает большую скорость. Жажда скорости сыграла злую шутку с Феттелем: немец допустил ошибку в своей попытке, в результате чего запорол свой быстрый круг. Поул-позицию выиграл Льюис Хэмилтон – 1:28.319. Это новый абсолютный рекорд французского автодрома. Для англичанина это 86-й поул в карьере. Вторым стартовал Боттас, третьим – Леклер. Пару "Феррари" сенсационно разорвали Ферстаппен и оба пилота "Макларен"! Феттель стартовал седьмым. Квят стартовал последним из-за замены компонентов силовой. Та же участь постигла Рассела.
Гонка. Старт выдался довольно чистым. Топ-4 быстро ушли в отрыв, оставляя пелетон бороться между собой. Перес попытался схитрить, срезав поворот, но получил пять секунд штрафа. Квят обошел пару "Уильямс". На 5-м круге Феттель начал ускоряться, обойдя Норриса. Два круга спустя он обошел и Сайнса. Первые пит-стопы пошли уже на 8-м круге: Джовинацци не выдержал борьбы с собственной резиной.
Лидеры поехали на "переобувку" на 20-х кругах. Льюис, несмотря на различные с Феттелем стратегии, остался лидером. Себ заехал на пит-стоп на 26-м круге, сменив Хард на Медиум.
Несмотря на жару, первый сход произошел только под занавес – на 47-м круге Грожан заехал в боксы и больше не выезжал. Феттель решил пойти ва-банк – перейти на Софт на 52-м круге, чтобы хоть как-то приблизится к топ-3, но Хэмилтон, как будто издеваясь, на потрепанном Харде ускорился еще сильнее. Все, что сумел Себастьян – установить лучший круг.
Гран-при Франции выиграл Льюис Хэмилтон – 79-я победа в карьере, 6-я в сезоне. Вторым финишировал Боттас – 6-й дубль для "Мерседес" в этом сезоне. Третьим приехал Леклер. "Феррари" нужно что-то менять, причем быстро. В противном случае, они могут лично вручить Тото Вольффу Кубок Конструкторов. Через неделю Формула едет в Австрию. Ранее мы писали, что штраф Себастьяна Феттеля в Канаде остался в силе.
Гран-при Франции:
|ПИЛОТ
|КОМАНДА
|ВРЕМЯ
|1.
|Хэмилтон
|Мерседес
|1:24.31.198
|2.
|Боттас
|Мерседес
|+18.056
|3.
|Леклер
|Феррари
|+18.985
|4.
|Ферстаппен
|Ред Булл
|+34.905
|5.
|Феттель
|Феррари
|+62.796
|6.
|Сайнс
|Макларен
|+95.462
|7.
|Риккардо
|Рено
|+ 1 круг
|8.
|Райкконен
|Альфа Ромео
|+ 1 круг
|9.
|Хюлкенберг
|Рено
|+ 1 круг
|10.
|Норрис
|Макларен
|+ 1 круг
|11.
|Гасли
|Ред Булл
|+ 1 круг
|12.
|Перес
|Рэйсинг Поинт
|+ 1 круг
|13.
|Стролл
|Рэйсинг Поинт
|+ 1 круг
|14.
|Квят
|Торо Россо
|+ 1 круг
|15.
|Элбон
|Торо Россо
|+ 1 круг
|16.
|Джовинацци
|Альфа Ромео
|+1 круг
|17.
|Магнуссен
|Хаас Рэйсинг
|+1 круг
|18.
|Кубица
|Уильямс
|+2 круга
|19.
|Рассел
|Уильямс
|+2 круга
Личный зачет пилотов:
|ПИЛОТ
|КОМАНДА
|ОЧКИ
|1. Хэмилтон
|Мерседес
|187
|2. Боттас
|Мерседес
|151
|3. Феттель
|Феррари
|111
|4. Ферстаппен
|Ред Булл
|100
|5. Леклер
|Феррари
|87
|6. Гасли
|Ред Булл
|36
|7. Сайнс
|Макларен
|26
|8. Риккардо
|Рено
|22
|9. Райкконен
|Альфа Ромео
|17
|10. Магнуссен
|Хаас Рэйсинг
|14
|11. Хюлкенберг
|Рено
|14
|12. Норрис
|Макларен
|13
|13. Перес
|Рэйсинг Поинт
|13
|14. Квят
|Торо Россо
|10
|15. Элбон
|Торо Россо
|7
|16. Стролл
|Рэйсинг Поинт
|6
|17. Грожан
|Хаас Рэйсинг
|2
Кубок Конструкторов:
|КОМАНДА
|ОЧКИ
|1. Мерседес
|338
|2. Феррари
|198
|3. Ред Булл
|136
|4. Макларен
|39
|5. Рено
|36
|6. Рэйсинг Поинт
|19
|7. Альфа Ромео
|17
|8. Торо Россо
|17
|9. Хаас Рэйсинг
|16
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