Новый асфальт не по зубам "Феррари": Хэмилтон снова быстрее всех в Формуле-1

Новое покрытие на трассе во Франции создало проблемы пилотам Формулы-1

Фото: AFP

Формула-1 снова в старушке Европе! На этот раз сумасшедшая скорость захлестнула край вина и специфического сыра – Францию. В прошлом году битва за автодром Поль-Рикар была за "Мерседесом", да и в этот раз неожиданностями и не пахло. Семь побед в семи гонках – команда из Брэкли не имеет равных в этом сезоне. "Феррари" разрывается между попытками нагнать темп лидера и решить собственные проблемы. "Ред Булл" пока навязывает борьбу только парням в красном. Эра турбин – просто игровая площадка "Мерседес".

Важным фактором было покрытие Поль-Рикар. Всего за пару недель до Гран-при французы укатали новехонький асфальт. В условиях такой погоды он раскалился, как сковородка. Горячий асфальт – скользкий асфальт. Эта простая новость заставила многих пилотов изрядно попотеть, пробуя разные шинные составы. Избранными оказались С2, С3 и С4 – Хард, Медиум и Софт для "староверов".

Квалификация. В субботу Софт показал ребятам, что с ним лучше не связываться. Так, Райкконен вылетел, не смог увернуться от медленного Риккардо. Затем уже Грожан изворачивался, чтобы не влететь в Кими, когда тот вальяжно вернулся на трассу. Риккардо так и не смог разогнать Софт до нужных кондиций, потому переобулся в Медиум. Один за другим, пилоты начали ему вторить. И все же в конце пелетон работал на Софт – ведь мягкая резина означает большую скорость. Жажда скорости сыграла злую шутку с Феттелем: немец допустил ошибку в своей попытке, в результате чего запорол свой быстрый круг. Поул-позицию выиграл Льюис Хэмилтон – 1:28.319. Это новый абсолютный рекорд французского автодрома. Для англичанина это 86-й поул в карьере. Вторым стартовал Боттас, третьим – Леклер. Пару "Феррари" сенсационно разорвали Ферстаппен и оба пилота "Макларен"! Феттель стартовал седьмым. Квят стартовал последним из-за замены компонентов силовой. Та же участь постигла Рассела.

Гонка. Старт выдался довольно чистым. Топ-4 быстро ушли в отрыв, оставляя пелетон бороться между собой. Перес попытался схитрить, срезав поворот, но получил пять секунд штрафа. Квят обошел пару "Уильямс". На 5-м круге Феттель начал ускоряться, обойдя Норриса. Два круга спустя он обошел и Сайнса. Первые пит-стопы пошли уже на 8-м круге: Джовинацци не выдержал борьбы с собственной резиной.

Лидеры поехали на "переобувку" на 20-х кругах. Льюис, несмотря на различные с Феттелем стратегии, остался лидером. Себ заехал на пит-стоп на 26-м круге, сменив Хард на Медиум.

Несмотря на жару, первый сход произошел только под занавес – на 47-м круге Грожан заехал в боксы и больше не выезжал. Феттель решил пойти ва-банк – перейти на Софт на 52-м круге, чтобы хоть как-то приблизится к топ-3, но Хэмилтон, как будто издеваясь, на потрепанном Харде ускорился еще сильнее. Все, что сумел Себастьян – установить лучший круг.

Гран-при Франции выиграл Льюис Хэмилтон – 79-я победа в карьере, 6-я в сезоне. Вторым финишировал Боттас – 6-й дубль для "Мерседес" в этом сезоне. Третьим приехал Леклер. "Феррари" нужно что-то менять, причем быстро. В противном случае, они могут лично вручить Тото Вольффу Кубок Конструкторов. Через неделю Формула едет в Австрию. Ранее мы писали, что штраф Себастьяна Феттеля в Канаде остался в силе.

Гран-при Франции:

ПИЛОТ КОМАНДА ВРЕМЯ 1. Хэмилтон Мерседес 1:24.31.198 2. Боттас Мерседес +18.056 3. Леклер Феррари +18.985 4. Ферстаппен Ред Булл +34.905 5. Феттель Феррари +62.796 6. Сайнс Макларен +95.462 7. Риккардо Рено + 1 круг 8. Райкконен Альфа Ромео + 1 круг 9. Хюлкенберг Рено + 1 круг 10. Норрис Макларен + 1 круг 11. Гасли Ред Булл + 1 круг 12. Перес Рэйсинг Поинт + 1 круг 13. Стролл Рэйсинг Поинт + 1 круг 14. Квят Торо Россо + 1 круг 15. Элбон Торо Россо + 1 круг 16. Джовинацци Альфа Ромео +1 круг 17. Магнуссен Хаас Рэйсинг +1 круг 18. Кубица Уильямс +2 круга 19. Рассел Уильямс +2 круга

Личный зачет пилотов:

ПИЛОТ КОМАНДА ОЧКИ 1. Хэмилтон Мерседес 187 2. Боттас Мерседес 151 3. Феттель Феррари 111 4. Ферстаппен Ред Булл 100 5. Леклер Феррари 87 6. Гасли Ред Булл 36 7. Сайнс Макларен 26 8. Риккардо Рено 22 9. Райкконен Альфа Ромео 17 10. Магнуссен Хаас Рэйсинг 14 11. Хюлкенберг Рено 14 12. Норрис Макларен 13 13. Перес Рэйсинг Поинт 13 14. Квят Торо Россо 10 15. Элбон Торо Россо 7 16. Стролл Рэйсинг Поинт 6 17. Грожан Хаас Рэйсинг 2

Кубок Конструкторов:

КОМАНДА ОЧКИ 1. Мерседес 338 2. Феррари 198 3. Ред Булл 136 4. Макларен 39 5. Рено 36 6. Рэйсинг Поинт 19 7. Альфа Ромео 17 8. Торо Россо 17 9. Хаас Рэйсинг 16

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Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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