Лидер чемпионата мира еще больше оторвался от преследователей перед летними каникулами

Очередная победа Хэмилтона / Фото: AFP

Обзор Гран-при Венгрии: Шумахер и Хэмилтон победили под присмотром украинцев Иван Коренев https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/710/5b3/5d47105b34160.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/710/5b3/5d47105b34160.jpg 2019-08-04T20:05:00+03:00 Формула 1 Лидер чемпионата мира еще больше оторвался от преследователей перед летними каникулами

Прошедший неделей ранее Гран-при Германии оказался ведром ледяной воды для "Мерседес". На родной земле, да еще и в момент юбилея, команда потерпела досадное и совсем неожиданное поражение. И хотя верх таблицы Кубка Конструкторов остался без изменений, Хоккенхайм изменил нечто иное. Теперь другие команды (и фанаты тоже) знают: при правильных настройках и толике безумного везения "Мерседес" можно побеждать.

Географически Гран-при Венгрии – наиболее близкое к Украине место проведения Формулы-1. Приятно, что в последние годы все больше и больше украинских фанатов могут себе позволить увидеть королевские гонки живьем.

Тем более, что смотреть есть на что: взять хотя бы Ф2. "Младшую гонку" Хунгароринга выиграл Мик Шумахер – сын легендарного Михаеля Шумахера. Обычно, если сезон для пилота Ф2 складывается очень хорошо (чемпионство и вице-чемпионство в сезоне), их "забирают" в Формулу-1. Не всегда боевым пилотом, но все же есть основания снова ждать фамилию Шумахер в больших гонках.

Квалификация. Поул-позиция в Венгрии важна на 50% – с нее на Хунгароринге выигрывается примерно каждая вторая гонка. С учетом сложности трассы и минимумом обгонов – уж лучше начать первым. Утром субботы протокол возглавил Хэмилтон, побив рекорд трассы, установленный Шумахером в 2004. Но уже к обеду чаши весов начали крен в пользу "Ред Булл" – Ферстаппен показал, что не собирается считаться с тем, сколько там у Хэма чемпионств. Первая сессия квал была за молодым голландцем. Льюис возглавил вторую часть, обогнав Макса на 0,025 секунды. Третья, финальная часть за ним и осталась – поул-позиция для "Безумного Макса", первая за 93 гонки. Макс стал сотым пилотом истории Формулы, занимавшим первое место стартового ряда. Помимо себя и команды, пилот порадовал и всю Японию: это первый поул для моторов "Хонда" с 2006 года. Вторым стартовал Боттас, Хэмилтон начинал третьим. Им дышали в спину Леклер и Феттель.

Гонка. Старт отметился сумбуром в топ-пятерке. Ферстаппен ушел вперед, и Хэмилтон с грацией слона в посудной лавке двинулся за ним. Пятикратный допустил контакт с напарником, что повторил и Леклер – дурной пример, как известно, заразителен. Шарль поддел носовой обтекатель Боттаса, из-за чего финну понадобился вынужденный пит-стоп. Валттери смог зайти на починку лишь на шестом круге, после чего вернулся на трассу последним. Далее гонка приобрела спокойный, размеренный характер. Вырисовалась тенденция: если на трассе нет борьбы Ферстаппена и Леклера – "кина не будет".

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После 22-го круга Хэмилтон начал сокращать отставание от лидера. Макс пожаловался команде на плохое состояние шин, но продолжил обмениваться с лидером "Мерседеса" быстрыми кругами. На 25-м Макс все же переобулся, но сумел вернуться на трассу перед Хэмом. Теперь у "Ред Булл" было лидерство и свежая резина, а у "Мерседеса" были крупные проблемы. На 32-м круге Хэмилтон поставил свежие шины и ринулся в погоню. За несколько кругов он приблизился к Ферстаппену до разницы в секунду и начал активно атаковать на поворотах. К счастью для Макса, англичанин ошибся в одном из поворотов и вылетел за пределы трассы, испортив новую резину. Нужно было что-то решительно менять.

На 49-м круге в "Мерседес" принимают неочевидное решение – еще один пит-стоп для Хэмилтона. На этот раз Льюис выбирает "Медиум" и выходит на трассу в 20 секундах позади Ферстаппена. 11 кругов спустя разрыв был уже 10 секунд. Еще 6 кругов – и Льюис в секунде от лидера. Одна атака – и "Серебрянная стрела" съедает голландского льва.

Гран-при Венгрии выиграл Льюис Хэмилтон, восьмая победа в сезоне, 81-я в карьере.

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Ферстаппен довольствуется вторым местом, бронзу забирает Феттель. Леклер четвертый.

Весь остальной пелетон уступил победителю круг и более. Весь. Пелетон. Медленнее. На круг. Выводы каждый делает сам. Иногда трубо-эра кажется сном больного безумца.

Впереди Формулу ждет летний отпуск. Следующая гонка начнется вместе с первыми школьными звонками. На стыке августа и сентября пелетон приедет в Бельгию.

Результаты Гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +17,796 Себастьян Феттель ("Феррари") – +1.01,433 Шарль Леклер ("Феррари") – +1.05,250 Карлос Сайнс ("Макларен") – +1 круг Пьер Гасли ("Ред Булл") – +1 круг Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1 круг Валттери Боттас ("Мерседес") – +1 круг Ландо Норрис ("Макларен") – +1 круг Александер Албон ("Торо Россо") – +1 круг Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 круг Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1 круг Даниэль Риккардо ("Рено") – +1 круг Даниил Квят ("Торо Россо") – +2 круга Джордж Расселл ("Уильямс") – +2 круга Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +2 круга Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2 круга Роберт Кубица ("Уильямс") – +3 круга Ромен Грожан ("Хаас") – не финишировал

Общий зачет

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 250 Валттери Боттас ("Мерседес") — 188 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 181 Себастьян Феттель ("Феррари") — 156 Шарль Леклер ("Феррари") — 132 Пьер Гасли ("Ред Булл") — 63 Карлос Сайнс ("Макларен") — 58 Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 31 Даниил Квят ("Торо Россо") — 27 Ландо Норрис ("Макларен") — 24 Даниэль Риккардо ("Рено") — 22 Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 18 Кевин Магнуссен ("Хаас") — 18 Нико Хюлькенберг ("Рено") — 17 Александер Албон ("Торо Россо") — 16 Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 13 Ромен Грожан ("Хаас") — 8 Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1 Роберт Кубица ("Уильямс") — 1

Кубок конструкторов

"Мерседес" — 438 очков "Феррари" — 288 "Ред Булл" — 244 "Макларен" — 82 "Торо Россо" — 43 "Рено" — 39 "Альфа Ромео" — 32 "Рейсинг Пойнт" — 31 "Хаас" — 26 "Уильямс" — 1.

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