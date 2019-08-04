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Обзор Гран-при Венгрии: Шумахер и Хэмилтон победили под присмотром украинцев

Сегодня, 20:05

Иван Коренев

Лидер чемпионата мира еще больше оторвался от преследователей перед летними каникулами

Очередная победа Хэмилтона

Очередная победа Хэмилтона / Фото: AFP

Обзор Гран-при Венгрии: Шумахер и Хэмилтон победили под присмотром украинцев https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/710/5b3/5d47105b34160.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/710/5b3/5d47105b34160.jpg Формула 1 Лидер чемпионата мира еще больше оторвался от преследователей перед летними каникулами

Прошедший неделей ранее Гран-при Германии оказался ведром ледяной воды для "Мерседес". На родной земле, да еще и в момент юбилея, команда потерпела досадное и совсем неожиданное поражение. И хотя верх таблицы Кубка Конструкторов остался без изменений, Хоккенхайм изменил нечто иное. Теперь другие команды (и фанаты тоже) знают: при правильных настройках и толике безумного везения "Мерседес" можно побеждать.

Географически Гран-при Венгрии – наиболее близкое к Украине место проведения Формулы-1. Приятно, что в последние годы все больше и больше украинских фанатов могут себе позволить увидеть королевские гонки живьем.

Тем более, что смотреть есть на что: взять хотя бы Ф2. "Младшую гонку" Хунгароринга выиграл Мик Шумахер – сын легендарного Михаеля Шумахера. Обычно, если сезон для пилота Ф2 складывается очень хорошо (чемпионство и вице-чемпионство в сезоне), их "забирают" в Формулу-1. Не всегда боевым пилотом, но все же есть основания снова ждать фамилию Шумахер в больших гонках.

Квалификация. Поул-позиция в Венгрии важна на 50% – с нее на Хунгароринге выигрывается примерно каждая вторая гонка. С учетом сложности трассы и минимумом обгонов – уж лучше начать первым. Утром субботы протокол возглавил Хэмилтон, побив рекорд трассы, установленный Шумахером в 2004. Но уже к обеду чаши весов начали крен в пользу "Ред Булл" – Ферстаппен показал, что не собирается считаться с тем, сколько там у Хэма чемпионств. Первая сессия квал была за молодым голландцем. Льюис возглавил вторую часть, обогнав Макса на 0,025 секунды. Третья, финальная часть за ним и осталась – поул-позиция для "Безумного Макса", первая за 93 гонки. Макс стал сотым пилотом  истории Формулы, занимавшим первое место стартового ряда. Помимо себя и команды, пилот порадовал и всю Японию: это первый поул для моторов "Хонда" с 2006 года. Вторым стартовал Боттас, Хэмилтон начинал третьим. Им дышали в спину Леклер и Феттель.

Гонка. Старт отметился сумбуром в топ-пятерке. Ферстаппен ушел вперед, и Хэмилтон с грацией слона в посудной лавке двинулся за ним. Пятикратный допустил контакт с напарником, что повторил и Леклер – дурной пример, как известно, заразителен. Шарль поддел носовой обтекатель Боттаса, из-за чего финну понадобился вынужденный пит-стоп. Валттери смог зайти на починку лишь на шестом круге, после чего вернулся на трассу последним. Далее гонка приобрела спокойный, размеренный характер. Вырисовалась тенденция: если на трассе нет борьбы Ферстаппена и Леклера – "кина не будет".

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После 22-го круга Хэмилтон начал сокращать отставание от лидера. Макс пожаловался команде на плохое состояние шин, но продолжил обмениваться с лидером "Мерседеса" быстрыми кругами. На 25-м Макс все же переобулся, но сумел вернуться на трассу перед Хэмом. Теперь у "Ред Булл" было лидерство и свежая резина, а у "Мерседеса" были крупные проблемы. На 32-м круге Хэмилтон поставил свежие шины и ринулся в погоню. За несколько кругов он приблизился к Ферстаппену до разницы в секунду и начал активно атаковать на поворотах. К счастью для Макса, англичанин ошибся в одном из поворотов и вылетел за пределы трассы, испортив новую резину. Нужно было что-то решительно менять.

На 49-м круге в "Мерседес" принимают неочевидное решение – еще один пит-стоп для Хэмилтона. На этот раз Льюис выбирает "Медиум" и выходит на трассу в 20 секундах позади Ферстаппена. 11 кругов спустя разрыв был уже 10 секунд. Еще 6 кругов – и Льюис в секунде от лидера. Одна атака – и "Серебрянная стрела" съедает голландского льва.

Гран-при Венгрии выиграл Льюис Хэмилтон, восьмая победа в сезоне, 81-я в карьере.

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Ферстаппен довольствуется вторым местом, бронзу забирает Феттель. Леклер четвертый.

Весь остальной пелетон уступил победителю круг и более. Весь. Пелетон. Медленнее. На круг. Выводы каждый делает сам. Иногда трубо-эра кажется сном больного безумца.

Впереди Формулу ждет летний отпуск. Следующая гонка начнется вместе с первыми школьными звонками. На стыке августа и сентября пелетон приедет в Бельгию.

Результаты Гран-при Венгрии

  1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 
  2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +17,796 
  3. Себастьян Феттель ("Феррари") – +1.01,433 
  4. Шарль Леклер ("Феррари") – +1.05,250 
  5. Карлос Сайнс ("Макларен") – +1 круг 
  6. Пьер Гасли ("Ред Булл") – +1 круг 
  7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1 круг 
  8. Валттери Боттас ("Мерседес") – +1 круг 
  9. Ландо Норрис ("Макларен") – +1 круг 
  10. Александер Албон ("Торо Россо") – +1 круг 
  11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг 
  12. Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 круг 
  13. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1 круг 
  14. Даниэль Риккардо ("Рено") – +1 круг 
  15. Даниил Квят ("Торо Россо") – +2 круга 
  16. Джордж Расселл ("Уильямс") – +2 круга 
  17. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +2 круга 
  18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2 круга 
  19. Роберт Кубица ("Уильямс") – +3 круга 
  20. Ромен Грожан ("Хаас") – не финишировал

Общий зачет 

  1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 250
  2. Валттери Боттас ("Мерседес") — 188
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 181
  4. Себастьян Феттель ("Феррари") — 156
  5. Шарль Леклер ("Феррари") — 132
  6. Пьер Гасли ("Ред Булл") — 63
  7. Карлос Сайнс ("Макларен") — 58
  8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 31
  9. Даниил Квят ("Торо Россо") — 27
  10. Ландо Норрис ("Макларен") — 24
  11. Даниэль Риккардо ("Рено") — 22
  12. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 18
  13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 18
  14. Нико Хюлькенберг ("Рено") — 17
  15. Александер Албон ("Торо Россо") — 16
  16. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 13
  17. Ромен Грожан ("Хаас") — 8
  18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1 
  19. Роберт Кубица ("Уильямс") — 1

Кубок конструкторов 

  1. "Мерседес" — 438 очков 
  2. "Феррари" — 288 
  3. "Ред Булл" — 244 
  4. "Макларен" — 82 
  5. "Торо Россо" — 43 
  6. "Рено" — 39 
  7. "Альфа Ромео" — 32 
  8. "Рейсинг Пойнт" — 31 
  9. "Хаас" — 26 
  10. "Уильямс" — 1.

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